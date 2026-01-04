Tras discutir con moticiclista un hombre de 67 años le disparó: fue detenido en la carretera Puebla-Atlixco

El sujeto huyó del lugar luego de realizar las detonaciones. (SSP Puebla)

Un hombre de 67 años fue detenido el pasado viernes tras disparar contra un motociclista en la carretera Puebla-Atlixco, lo que desató una persecución policial por tierra y aire con un amplio despliegue de seguridad.

El presunto agresor fue seguido e interceptado cuando se dirigía hacia el centro de Puebla, mientras que la víctima, quien se encontraba en el lugar del altercado con una herida en el brazo, recibió atención médica en un hospital cercano.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad, el incidente se produjo a la altura del asta bandera en el municipio de Atlixco durante un conflicto de tránsito entre el conductor de una camioneta Suzuki color café y un motociclista de 50 años. Ambos discutieron tras una aparente maniobra peligrosa, lo que provocó que el motociclista reclamara verbalmente al automovilista.

En respuesta, el conductor extrajo un arma y disparó, lo que provocó una aparatosa herida en contra del motociclista. Después del ataque, el responsable continuó su trayecto con destino a la ciudad de Puebla, por lo que fue necesario hacer un llamado de emergencia para su detención.

Testigos solicitaron apoyo a las autoridades a través del número de emergencias. Paramédicos acudieron al sitio y trasladaron al motociclista al hospital de Atlixco, sin que se detallara la gravedad de la herida.

Así lucía el vehículo en el que fue interceptado el presunto agresor. (SSC Puebla)

Policía municipal auxilia a la víctima

Tras el aviso, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y municipal puso en marcha un operativo conjunto como parte del programa “Puebla Segura”, con motivo de las vacaciones de invierno. El despliegue incluyó patrullas terrestres, vigilancia aérea mediante helicóptero y apoyo del sistema de videovigilancia del C5i, lo que hizo más fácil ubicar al agresor quien fue aprehendido y puesto a disposición del municipio.

Las fuerzas de seguridad localizaron e interceptaron la camioneta del sospechoso en la junta auxiliar San Bernardino Tlaxcalancingo, en dirección a Puebla. En la intervención participaron tanto la Policía Estatal como la Policía Municipal.

El detenido fue identificado como Andrés N., de 67 años, y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para definir su situación jurídica.

Imágenes de la persecución, tanto en tierra como desde el aire, circularon luego en redes sociales y captaron la atención pública por el despliegue en la autopista que conecta Atlixco con la zona de Angelópolis.

La persona agredida viajaba en su motocicleta cuando ocurrió el percance. (SSC Puebla)

Explosión en puesto ambulante deja 17 heridos

Una explosión en un puesto ambulante de tacos de birria dejó 17 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad, en la Unidad Habitacional Agua Santa, al sur de la ciudad de Puebla. El estallido ocurrió la tarde del 2 de enero, a un costado de la Plaza Centro Sur, tras la acumulación de gas LP en un tanque utilizado por el comercio ambulante. La onda expansiva alcanzó a personas cercanas y generó alarma entre vecinos, comerciantes y transeúntes.

Explosión puesto Puebla @CruzRojaPuebla

Las autoridades activaron un protocolo de emergencia para coordinar la atención prehospitalaria y asegurar la zona. Diversos paramédicos atendieron a los heridos en el lugar y los trasladaron a hospitales de la región, como el Hospital de Traumatología y Ortopedia, el Hospital General de Cholula y el Hospital de la Niñez Poblana. Varias víctimas sufrieron quemaduras de segundo grado y lesiones derivadas de la onda expansiva y la exposición al fuego.

En las labores de auxilio participaron Bomberos, Cruz Roja, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y policías municipales y estatales. Una vez controlada la situación, se aseguró el tanque de gas y se revisaron otros comercios de la zona para descartar nuevos riesgos. Las autoridades recomendaron a comerciantes y propietarios de negocios revisar periódicamente el estado de sus tanques y conexiones de gas para prevenir accidentes similares.