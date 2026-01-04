México

Sheinbaum supervisa el Polo de Desarrollo Económico en Tlaxcala en su primera gira de 2026

La presidenta visitó el predio que ya cuenta con inversión de siete empresas nacionales e internacionales

Claudia Sheinbaum visitó Tlaxcala en
Claudia Sheinbaum visitó Tlaxcala en su primera gira de 2026. (Foto: Presidencia)

Este 3 de enero de 2025 en su primera gira de actividades de 2026, Claudia Sheinbaum visitó Huamantla, Tlaxcala, para encabezar la supervisión del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), acompañada por autoridades locales y federales. Este proyecto, que ya cuenta con la presencia de inversiones tanto nacionales como internacionales, se consolida como un ejemplo de colaboración entre los sectores público y privado.

Supervisión presidencial y modelo de inversión en Huamantla

Durante su recorrido, la presidenta Sheinbaum resaltó la importancia del PODECOBI como motor de desarrollo en la región.

“Estamos aquí en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar con Lorena Cuéllar en Tlaxcala. Es un modelo muy eficiente que ellos tienen, que tiene la gobernadora, de atraer inversiones privadas y lo que muestra aquí este Polo son más de 50 hectáreas, siete empresas internacionales y nacionales que ya tienen sus inversiones aquí”, explicó la mandataria en una entrevista con medios de comunicación.

La funcionaria subrayó que el espacio abarca más de 50 hectáreas y ya ha conseguido la participación de siete empresas de distintos orígenes.

Gobierno federal impulsa rehabilitación de carreteras con nueva maquinaria (@ClaudiaShein)

Impacto económico y generación de empleo

El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Huamantla representa una inversión de 540 millones de dólares (USD), con una expectativa de creación de hasta 6 mil empleos en la zona. Sheinbaum enfatizó que el proyecto se realiza en coordinación con la Secretaría de Economía, lo que refleja la confianza e interés de inversionistas en México.

Por su parte, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que la culminación de las obras está prevista para finales de febrero, y destacó que el objetivo principal es consolidar un espacio que impulse la economía local y nacional.

Características de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar

Los PODECOBI funcionan como zonas estratégicas dentro de diversas entidades federativas, donde se articulan esfuerzos públicos y privados para fomentar la actividad productiva, la generación de empleo formal y la mejora en la calidad de vida.

Estos polos integran inversión, innovación y planeación territorial, guiados por criterios de justicia social y sostenibilidad. Además, ofrecen incentivos fiscales y facilidades administrativas para potenciales inversionistas.

Actualmente existen 15 Polos de Desarrollo Económico distribuidos en estados como Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, dos en Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Puntos más destacados de la gira presidencial en Tlaxcala

  • Claudia Sheinbaum supervisó el PODECOBI de Huamantla en su primera gira de 2026.
  • El polo cuenta con una inversión de 540 millones de dólares (USD) y la participación de siete empresas.
  • Se proyecta la generación de hasta 6 mil empleos en la región.
  • El espacio abarca más de 50 hectáreas y se prevé su finalización para finales de febrero.
  • El modelo de polos de desarrollo se replica actualmente en 15 entidades federativas en todo el país.

