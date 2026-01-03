México

Sheinbaum reitera buena relación con EEUU tras expresiones de Trump sobre apoyo de México a Venezuela

La presidenta reveló que mandatarios de diversos países se han comunicado con ella, lo que podría dar pie a crear un bloque regional

Sheinbaum informó que no tiene
| Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que mantiene una buena relación con el gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario norteamericano dijo que “algo se tiene que hacer con México”, al acusar nuevamente que el país es gobernado por los cárteles de la droga.

Esto último, pocas horas después de que el gobierno mexicano se posicionó en contra del operativo que realizó Estados Unidos esta madrugada en Caracas, Venezuela, en el cual capturó al dictador Nicolás Maduro.

Al llegar a Tlaxcala, la mandataria fue cuestionada sobre lo que su gobierno calificó como una intervención militar, a lo que respondió reiterando su posicionamiento en contra de la injerencia y “a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto”.

“Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto.

“De igual manera, el artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar, sino una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas. Ese es nuestro posicionamiento. Por eso condenamos esta intervención en Venezuela y pues vamos a estar atentos a los acontecimientos”, recalcó.

No obstante, Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones de Trump afirmando que su administración mantiene “una muy buena relación en términos de la seguridad y otros temas con Estados Unidos”, resaltando que “hay comunicación” y un entendimiento en dicha materia, “que se ha establecido en varias reuniones”.

“Una primera reunión en donde estuvo el secretario Marco Rubio en México y después varias reuniones que se han desarrollado. Entonces, nosotros como siempre lo hemos dicho: colaboración, coordinación, pero no subordinación”, dijo en entrevista con diversos medios de comunicación en su llegada a Tlaxcala.

