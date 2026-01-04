Las Guerreras K-pop se fusionan con la rosca de Reyes Magos en México: precio y dónde encontrarla

La producción de Netflix rompió esquemas y llegó hasta las panaderías de nuestro país. (Gemini)

La creación de una rosca de reyes inspirada en el K-pop está fusionando la tradición mexicana con la cultura pop surcoreana en la Ciudad de México. Esta propuesta, nombrada Guerrerosca K-pop, incorpora elementos visuales y simbólicos del mundo musical coreano para renovar uno de los rituales más emblemáticos de la temporada del Día de Reyes en el país.

Durante el último año, este trío animado se robó el corazón de la niñez en todo el mundo, pero el furor que causó en México las ha llevado a protagonizar una de las fechas más importantes para las infancias.

¿Cómo es esta rosca?

La Guerrerosca K-pop destaca de inmediato por su tamaño familiar, adecuada para compartir entre diez y quince personas. Presenta un diseño colorido, decorado con chispas multicolores y detalles que evocan a los grupos femeninos del género.

Dentro de la pieza, se incluyen cinco muñequitos impresos en 3D, cada uno inspirado en la estética de “guerreras” del K-pop. Estos muñequitos sustituyen o complementan al tradicional niño oculto dentro del pan, integrando así una lógica de coleccionismo propia de la comunidad de fans.

Los diseños son diferentes a los tradicionales, pero enfocados en los personajes de estas tres guerreras. (IG @lassuperroscas)

¿Dónde puedo encontrarlas y cuánto cuestan?

El carácter de edición limitada y su precio de $700 refuerzan el valor de la Guerrerosca como producto especial. Los fanáticos de esta película pueden encontrarlas en las dos sucursales de ‘Las Super Roscas’ y ‘Béba Gourmet’ en:

Estafetas 3, Colonia Postal, Benito Juárez

Avenida 611 No.101, San Juan de Aragón 3ra Sección, Gustavo A. Madero

El fenómeno K-pop ha dejado de ser un nicho para influir en la gastronomía, la moda y las estrategias comerciales. Las marcas y negocios locales aprovechan la oportunidad de lanzar productos personalizados dirigidos a comunidades que valoran identidad y pertenencia a través de propuestas que mezclan elementos tradicionales y tendencias internacionales.

El impacto de las Roscas de Reyes en la economía local

La importancia de la rosca de reyes va más allá del simbolismo, respaldándose en cifras económicas sólidas. Se venden cerca de cuatro millones de piezas cada año en México, una cifra aportada por la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Este volumen genera un impacto económico superior a 2.250 millones de pesos, representando alrededor del veinte por ciento de los ingresos anuales del sector panadero.

Además de su peso financiero, la rosca de reyes se mantiene como un ritual social relevante. Las piezas grandes, diseñadas para ser compartidas, refuerzan la convivencia familiar y preservan uno de los hábitos culturales más arraigados en las celebraciones de inicio de año en México. Así, la tradición permanece vigente al renovarse, alcanzando a nuevas audiencias y fortaleciendo la celebración colectiva.

La Guerrerosca K-pop es un ejemplo de creatividad local y adaptación, mostrando que los productos tradicionales pueden transformarse en vehículos de innovación si logran conectar auténticamente con quienes buscan renovar sus experiencias festivas.