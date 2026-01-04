Guillermo del Toro conmueve tras revelar la muerte de su hermano durante premiación: “El corazón se rompe”

Guilermo del Toro se lanza de nuevo contra la IA: “Lucho por mi derecho de ser humano y estúpido”. (Reuters)

La ceremonia de los Palm Springs Film Awards vivió una de sus escenas más emotivas cuando Guillermo del Toro detuvo la celebración para compartir una noticia personal: anunció el reciente fallecimiento de su hermano mayor.

La confesión del celebrado cineasta mexicano, realizada mientras recibía el Visionary Award, resonó con fuerza entre los asistentes y el elenco de su próxima película, Frankenstein.

Un homenaje interrumpido por una pérdida familiar

Cast members of Frankenstein Jacob Elordi, Mia Goth, director Guillermo del Toro and Oscar Isaac hold the trophies for Visionary Award during the 37th Annual Palm Springs International Film Festival in Palm Springs, California, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

El sábado por la noche, el nombre de Guillermo del Toro acaparó la atención no sólo por su trayectoria en el cine sino por el peso de sus palabras. De acuerdo con la crónica publicada por The Hollywood Reporter, el director mexicano subió al escenario acompañado por los actores Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, protagonistas de Frankenstein, para recibir el Visionary Award.

Durante su discurso, Del Toro sorprendió al público al confesar: “Hace tres días, perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí, y estoy aquí porque la película habla de una condición puramente humana; eso lo demuestra la frase final de la película, que dice que el corazón puede romperse y los rotos siguen viviendo. Incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene en marcha”.

El cineasta explicó que a sus 61 años ha entendido que “todos nacen con una o dos canciones para cantar. Eso es todo, y seguimos repitiéndolas y repitiéndolas hasta que más o menos las hacemos bien. Y Frankenstein fue la canción que nací para cantar”.

La conexión entre Frankenstein y el duelo

Guillermo del Toro explicó durante su discurso, cómo abordó el clásico de Frankenstein desde una perspectiva personal: “haciéndola sobre la paternidad y el perdón, porque creo que queremos ser perdonados y perdonar”.

El realizador estableció un paralelismo entre su vida y la obra literaria, y recordó que junto con su hermano “jugaban” a interpretar los personajes centrales del relato de Mary Shelley.

“Mi hermano y yo interpretamos a Víctor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas, y hace muchos años, nos concedimos amor y nos concedimos paz mutuamente. Así que estoy aquí por la familia”.

La temporada de premios suele estar marcada por discursos de agradecimiento y celebraciones, pero en esta ocasión, el testimonio de Guillermo del Toro agregó una dimensión distinta. El director no reveló el nombre de su hermano ni detalles sobre su muerte, y evitó la alfombra roja del evento.

Guillermo del Toro podría no asistir a otros premios

Director Guillermo del Toro reads the honoris for Actor Kim Novak, who is the recipient of the Golden Lion for Lifetime Achievement, during the 82nd Venice Film Festival, in Venice, Italy, September 1, 2025. REUTERS/Remo Casilli

En su discurso, adelantó que podría faltar a algunas citas importantes en Hollywood durante la Temporada de Premios, sin embargo, explicó por qué acudió este sábado a los Palm Springs Film Awards, a pesar de haber perdido a su hermano hace poco.

“Puede que falte a algunas funciones esta temporada, pero no a esta. Estoy aquí porque esto es familia”, dijo mientras señalaba a los actores de su nueva película. “La vida te da una familia en el camino”.

La presencia de Frankenstein en los premios, con un elenco encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, ha generado expectativa en la industria. El filme, dirigido por Del Toro, explora el perdón, la paternidad y la condición humana, temas que el propio director conectó con su experiencia personal reciente.

Mientras la industria del entretenimiento mantiene la mirada puesta en la temporada de premios, la confesión pública de Guillermo del Toro aporta una visión profundamente humana sobre el duelo y el arte.