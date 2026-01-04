México

¿Cuáles son las propiedades medicinales del mango?

Descubrir la variedad de nutrientes en esta fruta puede marcar la diferencia en el cuidado del cuerpo y la prevención de malestares


El mango es una fruta tropical que aporta vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para la salud del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mango destaca no solo por su sabor y versatilidad, sino también por su aporte nutricional y sus posibles efectos benéficos para la salud.

Incorporar esta fruta en la alimentación diaria ofrece vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que pueden contribuir a fortalecer el organismo y apoyar distintas funciones biológicas.

A continuación, se detallan las propiedades nutritivas y curativas asociadas al consumo regular de mango.


El consumo regular de mango ayuda a combatir el daño celular gracias a su alto contenido de vitamina C, vitamina E y polifenoles antioxidantes.

Estas son las increíbles propiedades medicinales del mango

El mango posee diversas propiedades medicinales asociadas a su contenido de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos. Entre sus principales beneficios se destacan:

  • Antioxidante: El mango es rico en vitamina C, vitamina E, betacarotenos y polifenoles, lo que ayuda a combatir el daño celular provocado por los radicales libres.
  • Digestivo: Contiene enzimas como la amilasa, que favorecen la digestión de carbohidratos y pueden aliviar molestias digestivas leves.
  • Antiinflamatorio: Los compuestos fenólicos presentes en el mango pueden contribuir a reducir procesos inflamatorios en el organismo.
  • Inmunomodulador: Su aporte de vitamina C y vitamina A fortalece el sistema inmunológico, ayudando a la defensa contra infecciones.
  • Cardioprotector: El mango contiene fibra, potasio y antioxidantes que pueden colaborar en la regulación de la presión arterial y el control del colesterol.
  • Beneficio ocular: La presencia de betacarotenos y vitamina A favorece la salud visual y puede reducir el riesgo de enfermedades oculares relacionadas con la edad.
  • Propiedades prebióticas: Su contenido de fibra alimenta la microbiota intestinal, promoviendo una mejor salud digestiva.

El mango contribuye a la salud cardiovascular por su aporte de fibra, potasio y antioxidantes que regulan la presión arterial y el colesterol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo incluir mango de manera saludable en la alimentación para obtener sus beneficios

Para aprovechar los beneficios del mango en la alimentación diaria, es recomendable incorporarlo de forma equilibrada y en preparaciones que mantengan sus propiedades nutricionales. Algunas sugerencias saludables incluyen:

  • Fruta fresca: Consumir mango en su estado natural como colación o postre permite aprovechar su contenido de vitaminas y fibra sin añadir azúcares ni grasas.
  • Ensaladas: Agregar trozos de mango a ensaladas de hojas verdes, pepino y aguacate aporta sabor, color y nutrientes.
  • Smoothies: Licuar mango con yogur natural, leche vegetal o agua y otras frutas para obtener una bebida refrescante y nutritiva.
  • Salsas y aderezos: Mezclar mango picado con cebolla, cilantro y limón para preparar salsas que acompañen platos de pescado, pollo o vegetales.
  • Bowls de desayuno: Incluir mango en bowls con avena, semillas y otras frutas para sumar antioxidantes y fibra.
  • Postres naturales: Elaborar paletas congeladas o helados caseros usando mango y yogur sin azúcar.

Consumir mango en el marco de una dieta balanceada puede aportar estos beneficios y contribuir al bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al integrar el mango en preparaciones sencillas y naturales, se aprovechan sus beneficios sin exceder el consumo de calorías o azúcares añadidos.
















