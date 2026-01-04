Cierre del Metro Auditorio de la Línea 7: así avanzan las obras para mejorar la estación

La estación Auditorio permanece cerrada por obras de mejoras (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) mantiene cerrada la estación Auditorio desde el 28 de diciembre de 2025 debido a que inició la rehabilitación del lugar. De acuerdo con las autoridades, la parada de la Línea 7 permanecerá sin servicio hasta nuevo aviso.

El cierre indefinido de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX responde a la necesidad de ejecutar mejoras y trabajos de mantenimiento mayor en víspera de la Copa Mundial 2026, periodo en el que se espera un aumento sustancial en el flujo de visitantes.

Así lo precisó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en un comunicado emitido el 28 de diciembre, en el que se señala que la estación permanecerá clausurada hasta nuevo aviso y en el que se recomienda a los usuarios optar por rutas alternativas para sus traslados.

¿Cómo va la modernización en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX?

Adrián Rubalcava, director general del STC, supervisó los avances en el Metro Auditorio de la Línea 7. Crédito: X/ @AdrianRubalcava

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, acudió a la estación para supervisar los avances. A través de redes sociales compartió imágenes de cómo lucen los trabajos, en las imágenes se puede observar que cambiaron las paredes en el acceso, también están modernizando los torniquetes y parte de los acabados de los pasillos y escaleras.

“Aquí estamos ya en la estación Metro Auditorio y podemos ver ya los trabajos concluidos del acceso que da a la zona poniente de la estación y ya se alcanza a ver este detallito. Ya se ven los muros terminados, la señalética nueva... Yo creo que va a quedar muy bonito”, fue lo que expresó Adrián Rubalcava.

La modernización del STC Metro, informada por el director general Adrián Rubalcava mediante un comunicado oficial, contempla la instalación de 146 pasillos equipados con torniquetes automáticos en tres de las líneas de mayor tráfico.

Cierran la estación Auditorio hasta nuevo aviso (X/ @MetroCDMX)

La Línea 2 recibirá cinco de estas unidades—clave por su conexión con el Estadio Azteca y su anticipado protagonismo durante el Mundial—, mientras que la Línea 1 contará con dos y la Línea 7 con uno, según lo expuesto por Rubalcava en declaraciones a medios y en su reporte público.

La intervención en Auditorio, una de las estaciones más transitadas y ubicada en un corredor estratégico tanto para residentes como para visitantes internacionales, forma parte de este plan de actualización para garantizar un flujo más eficiente en el contexto del evento deportivo internacional.

Desde las 10:00 horas del 28 de diciembre, los trenes de la Línea 7 dejaron de detenerse en Auditorio, lo que impide el ascenso y descenso de pasajeros en esa estación.

El resto del recorrido de la línea, entre Barranca del Muerto y El Rosario , funciona de manera regular y sin modificaciones, mantienen las autoridades en su comunicado.

Hasta el momento se desconoce cuándo abrirá la estación Auditorio.