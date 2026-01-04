México

Cierre del Metro Auditorio de la Línea 7: así avanzan las obras para mejorar la estación

Adrián Rubalcava, director del STC, visitó las instalaciones para supervisar los avances de la obra

Guardar
La estación Auditorio permanece cerrada
La estación Auditorio permanece cerrada por obras de mejoras (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) mantiene cerrada la estación Auditorio desde el 28 de diciembre de 2025 debido a que inició la rehabilitación del lugar. De acuerdo con las autoridades, la parada de la Línea 7 permanecerá sin servicio hasta nuevo aviso.

El cierre indefinido de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX responde a la necesidad de ejecutar mejoras y trabajos de mantenimiento mayor en víspera de la Copa Mundial 2026, periodo en el que se espera un aumento sustancial en el flujo de visitantes.

Así lo precisó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en un comunicado emitido el 28 de diciembre, en el que se señala que la estación permanecerá clausurada hasta nuevo aviso y en el que se recomienda a los usuarios optar por rutas alternativas para sus traslados.

¿Cómo va la modernización en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX?

Adrián Rubalcava, director general del STC, supervisó los avances en el Metro Auditorio de la Línea 7. Crédito: X/ @AdrianRubalcava

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, acudió a la estación para supervisar los avances. A través de redes sociales compartió imágenes de cómo lucen los trabajos, en las imágenes se puede observar que cambiaron las paredes en el acceso, también están modernizando los torniquetes y parte de los acabados de los pasillos y escaleras.

“Aquí estamos ya en la estación Metro Auditorio y podemos ver ya los trabajos concluidos del acceso que da a la zona poniente de la estación y ya se alcanza a ver este detallito. Ya se ven los muros terminados, la señalética nueva... Yo creo que va a quedar muy bonito”, fue lo que expresó Adrián Rubalcava.

La modernización del STC Metro, informada por el director general Adrián Rubalcava mediante un comunicado oficial, contempla la instalación de 146 pasillos equipados con torniquetes automáticos en tres de las líneas de mayor tráfico.

Cierran la estación Auditorio hasta
Cierran la estación Auditorio hasta nuevo aviso (X/ @MetroCDMX)

La Línea 2 recibirá cinco de estas unidades—clave por su conexión con el Estadio Azteca y su anticipado protagonismo durante el Mundial—, mientras que la Línea 1 contará con dos y la Línea 7 con uno, según lo expuesto por Rubalcava en declaraciones a medios y en su reporte público.

La intervención en Auditorio, una de las estaciones más transitadas y ubicada en un corredor estratégico tanto para residentes como para visitantes internacionales, forma parte de este plan de actualización para garantizar un flujo más eficiente en el contexto del evento deportivo internacional.

  • Desde las 10:00 horas del 28 de diciembre, los trenes de la Línea 7 dejaron de detenerse en Auditorio, lo que impide el ascenso y descenso de pasajeros en esa estación.
  • El resto del recorrido de la línea, entre Barranca del Muerto y El Rosario, funciona de manera regular y sin modificaciones, mantienen las autoridades en su comunicado.
  • Hasta el momento se desconoce cuándo abrirá la estación Auditorio.

Temas Relacionados

Línea 7AuditorioMetro CDMXSTCmexico-noticias

Más Noticias

Cómo aumentar la masa muscular en las mujeres tomando en cuenta el factor hormonal

El cuerpo femenino enfrenta retos hormonales y genéticos únicos en comparación con los hombres, por lo que el progreso suele ser más lento aunque igualmente posible con estrategias personalizadas

Cómo aumentar la masa muscular

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 4 de enero

Los rumores alimentan el suspenso horas antes del episodio clave de la temporada

Exatlón México: quién sale eliminado

Fernández Noroña protagoniza confrontación con mexicano durante su estancia en Roma

El incidente se registró durante las vacaciones de senador en Italia

Fernández Noroña protagoniza confrontación con

El segundo frente frío de enero causará lluvias y fuertes vientos

El ingreso del frente frío núm. 27 generará condiciones para chubascos y reforzará el descenso térmico, además de vientos fuertes

El segundo frente frío de

Por qué Benito Juárez es símbolo de soberanía en México

La trayectoria política del zapoteca consolidó reformas que eliminaron privilegios y crearon condiciones para la igualdad jurídica

Por qué Benito Juárez es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cocaína, marihuana y una motocicleta

Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

Inicia 2026 con graves cifras de homicidios: 90 casos en los primeros dos días del año reportan autoridades

Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

Quién era Adrián Corona, empresario hallado muerto en Jalisco tras ser privado de la libertad

Aseguran a dos integrantes de Los Rusos con armas, cartuchos y equipo táctico tras persecución en Mexicali, Baja California

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 4 de enero

El top de las mejores series de Prime Video en México

¿Peso Pluma es fan de Peña Nieto? Un TikTok desata especulaciones y polémica en redes sociales

Nortec: Bostich + Fussible llevará su sonido a La Maraka

“Me faltas siempre”: Andrea Legarreta conmueve con carta de cumpleaños para su madre a dos años de su muerte

DEPORTES

Chivas Femenil debuta con victoria

Chivas Femenil debuta con victoria en la jornada 1 de la Liga Mx Femenil

Estos son los jugadores venezolanos que han brillado en la Liga Mx

Quién es Mariza Nascimento, nueva jugadora de Tigres

Él es Armando ‘Toro’ Reséndiz, nombrado campeón supermediano por la AMB tras el retiro de Terence Crawford

Comité Organizador del Mundial 2026 en Monterrey revela por qué Países Bajos no tendrá juegos en México