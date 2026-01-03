México

Trámites en enero 2026: estas son las fechas oficiales de reapertura de oficinas

Algunas oficinas retoman actividades desde el 2 de enero y la atención al público se normalizará de manera escalonada

Algunas oficinas retoman actividades desde el 2 de enero y la atención al público se normalizará de manera escalonada

El arranque de enero suele generar dudas entre la ciudadanía sobre cuándo se reanudan los trámites gubernamentales, administrativos y fiscales. Las celebraciones decembrinas y el Año Nuevo provocan el cierre temporal de oficinas públicas, bancos y organismos autónomos, por lo que conocer el calendario de reapertura es fundamental para evitar traslados innecesarios o retrasos en gestiones importantes.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1 de enero es un día de descanso obligatorio. En consecuencia, ese día permanecieron cerradas la mayoría de las oficinas gubernamentales, administrativas e instituciones bancarias en todo el país. A partir de ahí, la reapertura ocurre de forma gradual.

¿Qué día reabren las oficinas para trámites en enero de 2026?

De manera general, algunas actividades se retomaron desde el viernes 2 de enero de 2026, principalmente en dependencias que no cuentan con periodos vacacionales extendidos o que operan bajo esquemas de guardias. En esta fecha se reanudaron trámites con cita previa, así como la atención en ciertos organismos autónomos y tribunales federales.

Sin embargo, en muchas dependencias federales y estatales, la atención al público no se restablece por completo sino hasta después del Día de Reyes. Aunque el 6 de enero no es un feriado oficial, tradicionalmente forma parte de los periodos vacacionales ampliados en distintas instituciones.

En los últimos años, algunas dependencias —como áreas administrativas y secretarías de finanzas locales— declararon como días inhábiles el 1, 2, 5 y 6 de enero, por lo que la atención regular al público inicia a partir del miércoles 7 de enero de 2026.

Las autoridades recomiendan consultar los calendarios oficiales antes de acudir a realizar trámites, ya que la atención al público se normalizará entre el 5 y el 7 de enero de 2026

Casos específicos a considerar

  • Verificación Vehicular en la CDMX: los centros permanecen cerrados del 1 al 3 de enero y reanudan servicio el lunes 5 de enero.
  • Tribunales federales y organismos similares: reinician labores desde el viernes 2 de enero.
  • Trámites de pasaporte y credencial para votar: las citas para enero estuvieron disponibles desde diciembre de 2025, pero la atención en módulos se rige por los calendarios oficiales de días hábiles, por lo que también se retoma desde el 2 de enero, dependiendo de la oficina.
  • SAT y trámites fiscales: aunque el portal en línea opera las 24 horas, las oficinas físicas reabren el lunes 5 de enero de 2026, tras su periodo vacacional.

Recomendaciones antes de acudir

Antes de presentarte en una oficina pública durante los primeros días de enero, se recomienda:

  • Consultar los calendarios oficiales de cada dependencia.
  • Verificar si el trámite puede realizarse en línea.
  • Confirmar si la atención es únicamente con cita previa.
Las autoridades recomiendan consultar los calendarios oficiales antes de acudir a realizar trámites, ya que la atención al público se normalizará entre el 5 y el 7 de enero de 2026

Aunque algunas oficinas administrativas reanudan actividades desde el viernes 2 de enero de 2026, la atención al público en muchas dependencias se regulariza entre el lunes 5 y el miércoles 7 de enero, dependiendo de si cuentan con periodos vacacionales extendidos. Conocer estas fechas te permitirá planear mejor tus trámites y evitar contratiempos al inicio del año.

En resumen:

  • El 1 de enero de 2026 es día de descanso obligatorio; oficinas gubernamentales, administrativas y bancos permanecieron cerrados.
  • Algunas dependencias retomaron actividades el viernes 2 de enero.
  • En muchas oficinas públicas, el 6 de enero (Día de Reyes) suele considerarse inhábil, aunque no es feriado oficial.
  • La reapertura escalonada provoca que la atención al público se normalice entre el lunes 5 y el miércoles 7 de enero de 2026.
  • Los centros de Verificación Vehicular en la CDMX reanudan servicio el 5 de enero.
  • Los tribunales federales y algunos organismos autónomos reiniciaron labores desde el 2 de enero.
  • Los trámites de pasaporte y credencial para votar se reanudan conforme a los calendarios de días hábiles, en general desde el 2 de enero.
  • El SAT mantiene activos sus servicios en línea durante vacaciones, pero las oficinas físicas reabren el 5 de enero de 2026.
  • Se recomienda verificar el calendario oficial de cada dependencia antes de acudir a realizar trámites.

