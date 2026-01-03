Tensión en la embajada de Venezuela en México: se movilizan venezolanos que celebran la caída de Maduro y quienes lo apoyan

Se manifiestan en la embajada de Venezuela en la Ciudad de México luego de que se informara que el presidente Nicolás Maduro, fuera detenido por un golpe militar ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump. FOTO: GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela provocó una inmediata reacción de simpatizantes y quienes aprueban la acción contra Nicolás Maduro.

Las protestas se concentraron principalmente frente a la Embajada venezolana en la Ciudad de México, escenario que desde el mediodía se convirtió en punto de reunión y expresión del descontento y celebración por lo acontecido.

Las movilizaciones comenzaron horas después de que se difundiera la versión de que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, había detenido al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Para los manifestantes, este hecho representa una violación a la soberanía de Venezuela y un precedente peligroso que podría replicarse en otros países de América Latina y el Caribe.

Manifestación no paso de consignas verbales

Manifestaciones en la Embajada de EU en México por las acciones militares en Venezuela FOTO: GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM

Cabe destacar que los manifestantes primero se manifestaron en la sede diplomática de Estados Unidos en el país, para posterior trasladarse a la venezolana, ubicada en la zona de Polanco.

La sede diplomática se ha mantenido cerrada durante toda la mañana de este día, donde también unos cuantos ciudadanos radicados en el país han celebrado al ponerse la bandera de Venezuela alrededor de su cuerpo en forma de aprobación por lo hecho por las autoridades norteamericanas.

Con pancartas y consignas verbales, los participantes expresaron su rechazo y aprobación a la intervención. Las consignas se repitieron durante toda la manifestación.

Durante ambas jornadas no se reportaron enfrentamientos graves, aunque la presencia policial se mantuvo constante para resguardar la sede diplomática de los EU.

Gobierno en crisis y señalamientos

Protestas de apoyo en las inmediaciones de la Casa Blanca por la intervención de EU en Venezuela (Tasos Katopodis/Getty Images/AFP (Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Desde su llegada al poder en 2013, Nicolás Maduro encabezó uno de los periodos más controvertidos y complejos de la historia reciente de Venezuela.

Ungido públicamente por Hugo Chávez antes de su muerte, asumió la presidencia en medio de un clima de duelo nacional, polarización política y una economía ya debilitada por años de controles estatales, dependencia petrolera y desequilibrios fiscales heredados del chavismo.

Maduro ganó las elecciones presidenciales por un margen estrecho de apenas 234 mil votos frente al candidato opositor Henrique Capriles, una diferencia que desató una ola de cuestionamientos.

Las denuncias de irregularidades electorales, la exigencia de auditorías completas y las protestas poselectorales marcaron el inicio de su mandato bajo una fuerte sombra de ilegitimidad.

A ello se sumó la polémica sobre su nacionalidad, alimentada por sectores opositores que afirmaban que nunca presentó públicamente su partida de nacimiento venezolana, lo que, de confirmarse, invalidaría constitucionalmente su ejercicio presidencial.

Con el paso de los años, aquella grieta inicial se profundizó. El gobierno de Maduro enfrentó una acelerada erosión institucional, reflejada en la concentración de poder, la subordinación de los demás poderes del Estado y el debilitamiento de los mecanismos democráticos.

En paralelo, la crisis económica se agudizó: hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, colapso de servicios públicos y una migración masiva que convirtió al éxodo venezolano en uno de los mayores del continente.

Las protestas sociales fueron respondidas, en múltiples ocasiones, con el uso creciente de la fuerza estatal, detenciones arbitrarias y señalamientos de violaciones a los derechos humanos, lo que derivó en sanciones internacionales y un aislamiento progresivo del país.

Así, el gobierno de Maduro pasó de una transición cuestionada a un periodo prolongado de crisis política, económica y social que redefinió el destino de Venezuela.