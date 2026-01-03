México

Profepa asegura más de 21 mil ejemplares de pepino de mar en Baja California

Un decomiso masivo revela dimensiones desconocidas de la problemática ambiental mientras autoridades intensifican acciones en torno a especies consideradas en peligro

Guardar
Profepa asegura ejemplares de pepino
Profepa asegura ejemplares de pepino de mar. Foto: (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un total de 21 mil 823 ejemplares de pepino de mar (Isostichopus fuscus), especie catalogada como “Amenazada” en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, durante un operativo realizado en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. La acción forma parte de los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de especies marinas y proteger la biodiversidad del país.

El aseguramiento se derivó de un reporte emitido el pasado 30 de diciembre por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Durante la revisión de un vehículo, los agentes detectaron varias bolsas con producto marino que presuntamente correspondía a pepino de mar, por lo que solicitaron el apoyo de inspectores de la Profepa para verificar la especie y comprobar la legalidad de su transporte.

Las acciones oficiales permitieron la
Las acciones oficiales permitieron la incautación de un importante cargamento sin respaldo legal, lo que marca un nuevo caso relacionado con la extracción y comercialización ilegal de recursos naturales en el país. Foto: (Profepa)

Al inspeccionar el vehículo, las autoridades localizaron 39 bolsas plásticas transparentes que contenían ejemplares de pepino de mar. Tras realizar el conteo y la identificación técnica, se determinó que el cargamento estaba compuesto por 9 mil 629 ejemplares en estado seco y 12 mil 194 en estado cocido-salado, sumando un total de 21 mil 823 organismos de la especie Isostichopus fuscus.

Durante la revisión de la documentación presentada por el conductor, los inspectores detectaron diversas irregularidades. Los documentos no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento para acreditar la legal procedencia del producto. Además, la documentación únicamente amparaba el transporte de 6 mil 969 ejemplares, una cantidad considerablemente menor a la encontrada en el vehículo.

Ante estas inconsistencias, la Profepa ordenó el aseguramiento precautorio de la totalidad de los ejemplares de pepino de mar, así como del vehículo utilizado para su traslado. Debido a que los hechos podrían constituir un delito contra la biodiversidad, tipificado en el Código Penal Federal, se dio aviso inmediato a las autoridades competentes y la Fiscalía General de la República (FGR) asumió el resguardo del producto, del vehículo y del conductor, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

La Profepa decomisó un insólito
La Profepa decomisó un insólito cargamento de pepinos de mar en Playas de Rosarito, mostrando cómo el comercio ilegal de esta especie amenazada sigue creciendo. Foto: (Profepa)

El pepino de mar es un invertebrado marino originario de los fondos arenosos y ricos en biodiversidad de los mares mexicanos. Aunque se trata de un habitante discreto del fondo marino, su alto valor en el mercado internacional, especialmente en la gastronomía y la medicina tradicional china, lo ha convertido en el centro de una grave problemática ambiental, social y de seguridad en el país.

La explotación ilegal de esta especie ha provocado el colapso de sus poblaciones en regiones como la península de Yucatán y ha encendido alertas sobre la participación del crimen organizado en el tráfico de recursos naturales. La extensa línea costera, la falta de vigilancia permanente y los limitados recursos tecnológicos dificultan el control de la pesca ilegal en muchas comunidades.

Con este aseguramiento, la Profepa refrendó su compromiso con la protección de los recursos naturales, el combate al tráfico ilegal de especies y la vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental en todo el territorio nacional, en un contexto donde la conservación marina enfrenta desafíos cada vez más complejos.

Temas Relacionados

ProfepaPepino de marBaja CaliforniaMedio ambienteAnimales marinosmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Baja California Sur: se registra sismo de 4.0 en Santa Rosalia

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Baja California Sur:

Cuáles son las mejores bebidas para acompañar la rosca de Reyes

El 6 de enero se celebra en México el cierre de la temporada decembrina mediante la degustación de este pan dulce, al que se suman preparaciones calientes, frías y bebidas festivas

Cuáles son las mejores bebidas

Guerrero registra sismo de magnitud 4.0

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de magnitud

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en San Marcos

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

¿Quién es Víctor Hugo Borja Aburto, nuevo titular de la Cofepris?

El cambio implica la salida de Armida Zúñiga y la llegada de Borja Aburto con el compromiso de impulsar la eficiencia regulatoria del organismo sanitario

¿Quién es Víctor Hugo Borja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran en bolsas el cuerpo

Encuentran en bolsas el cuerpo de un hombre en Salamanca, Guanajuato

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores no quiere “estar

Laura Flores no quiere “estar mal acompañada” tras polémica ruptura con Lalo Salazar

Raúl Rocha reafirma su liderazgo en Miss Universo en medio de rumores sobre la venta del certamen

Momo Guzmán explica por qué no le agradeció a Turbulence tras renunciar al personaje de “Burrita Burrona”

Angélica Vale no iba a ser la protagonista de “La fea más bella”, revela productora: “Queremos una bonita”

José Eduardo Derbez publica sarcástico comentario tras sismo en Guerrero hoy 2 de enero

DEPORTES

Canelo Álvarez responde a la

Canelo Álvarez responde a la FIB sobre pelear por el campeonato mundial contra Osleys Iglesias

Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión

Este es el jugador que sería “sacrificado” de Cruz Azul por el fichaje de Agustín Palavecino

Toluca hace oficial la llegada de Sebastián Córdova: con este video presentaron al jugador

Reportan que Ettson Ayón dejaría el Club León para llegar al FC Juárez