Profepa asegura más de 21 mil ejemplares de pepino de mar en Baja California

Profepa asegura ejemplares de pepino de mar. Foto: (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un total de 21 mil 823 ejemplares de pepino de mar (Isostichopus fuscus), especie catalogada como “Amenazada” en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, durante un operativo realizado en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. La acción forma parte de los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de especies marinas y proteger la biodiversidad del país.

El aseguramiento se derivó de un reporte emitido el pasado 30 de diciembre por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Durante la revisión de un vehículo, los agentes detectaron varias bolsas con producto marino que presuntamente correspondía a pepino de mar, por lo que solicitaron el apoyo de inspectores de la Profepa para verificar la especie y comprobar la legalidad de su transporte.

Las acciones oficiales permitieron la incautación de un importante cargamento sin respaldo legal, lo que marca un nuevo caso relacionado con la extracción y comercialización ilegal de recursos naturales en el país. Foto: (Profepa)

Al inspeccionar el vehículo, las autoridades localizaron 39 bolsas plásticas transparentes que contenían ejemplares de pepino de mar. Tras realizar el conteo y la identificación técnica, se determinó que el cargamento estaba compuesto por 9 mil 629 ejemplares en estado seco y 12 mil 194 en estado cocido-salado, sumando un total de 21 mil 823 organismos de la especie Isostichopus fuscus.

Durante la revisión de la documentación presentada por el conductor, los inspectores detectaron diversas irregularidades. Los documentos no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento para acreditar la legal procedencia del producto. Además, la documentación únicamente amparaba el transporte de 6 mil 969 ejemplares, una cantidad considerablemente menor a la encontrada en el vehículo.

Ante estas inconsistencias, la Profepa ordenó el aseguramiento precautorio de la totalidad de los ejemplares de pepino de mar, así como del vehículo utilizado para su traslado. Debido a que los hechos podrían constituir un delito contra la biodiversidad, tipificado en el Código Penal Federal, se dio aviso inmediato a las autoridades competentes y la Fiscalía General de la República (FGR) asumió el resguardo del producto, del vehículo y del conductor, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

La Profepa decomisó un insólito cargamento de pepinos de mar en Playas de Rosarito, mostrando cómo el comercio ilegal de esta especie amenazada sigue creciendo. Foto: (Profepa)

El pepino de mar es un invertebrado marino originario de los fondos arenosos y ricos en biodiversidad de los mares mexicanos. Aunque se trata de un habitante discreto del fondo marino, su alto valor en el mercado internacional, especialmente en la gastronomía y la medicina tradicional china, lo ha convertido en el centro de una grave problemática ambiental, social y de seguridad en el país.

La explotación ilegal de esta especie ha provocado el colapso de sus poblaciones en regiones como la península de Yucatán y ha encendido alertas sobre la participación del crimen organizado en el tráfico de recursos naturales. La extensa línea costera, la falta de vigilancia permanente y los limitados recursos tecnológicos dificultan el control de la pesca ilegal en muchas comunidades.

Con este aseguramiento, la Profepa refrendó su compromiso con la protección de los recursos naturales, el combate al tráfico ilegal de especies y la vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental en todo el territorio nacional, en un contexto donde la conservación marina enfrenta desafíos cada vez más complejos.