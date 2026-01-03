Políticos mexicanos reaccionaron a captura de Maduro tras operativo de EEUU en Venezuela

(FILES) Venezuela's President Nicolas Maduro gestures during a ceremony at Fort Tiuna military base within the presidential inauguration in Caracas on January 10, 2025. President Donald Trump said on January 3, 2026, that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. "The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country," Trump said on Truth Social. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

El operativo que realizó Estados Unidos esta madrugada para capturar al dictador Nicolás Maduro, en Venezuela, ha ocasionado que los gobiernos de diversos países se posicionen entorno al tema, entre ellos México, el cual condenó y rechazó “enérgicamente” la intervención militar.

En un comunicado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hizo “un llamado urgente a respetar” los principios y propósitos de la Carta de la ONU, reafirmando su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación.

Sin embargo, por su parte, legisladores y gobernadores mexicanos emitieron su opinión personal a través de redes sociales.

Uno de los primeros en posicionarse fue Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, quien calificó como “gravísimo” el operativo militar y expresó su solidaridad con los habitantes de Venezuela.

“Es gravísimo el bombardeo de Estados Unidos a Caracas. Es una agresión militar injustificada y una grave violación del derecho internacional. Toda mi solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo”, escribió en su cuenta de X.

Oposición celebra captura de Maduro

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), celebró la captura del “dictador narco terrorista Nicolás Maduro” e incluso consideró que es “un gran día para la historia”, al afirmar que el mandatario ha provocado “tanto sufrimiento” a los venezolanos.

“¡Libertad para Venezuela! Celebro la captura del dictador narco terrorista Nicolás Maduro. Un gran día para la historia: la caída del tirano que tanto sufrimiento ha provocado a los venezolanos. Es un golpe para sus cómplices de morena y una esperanza para los mexicanos.

“(...) La justicia llegó tarde, pero llegó. Que esta foto sirva de ejemplo para los narcopolíticos mexicanos, cómplices del tirano Nicolás Maduro. Los venezolanos tienen derecho a ser libres”, publicó en la misma red social, mostrando una fotografía del momento en que Maduro fue capturado.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, también publicó un breve mensaje con la noticia sobre la captura, expresando si apoyo a sus “amigos de Venezuela”.

“A todos mis amigos de Venezuela, Dios con Ustedes”, se lee en la publicación.

