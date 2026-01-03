Pati Chapoy celebra la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos: “¡Buena noticia!”

Pati Chapoy reaccionó a captura de Nicolás Maduro (Instagram)

Pati Chapoy, una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana, manifestó su postura sobre uno de los eventos políticos más impactantes de 2026.

La titular de Ventaneando expresó su aprobación luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la captura y salida del país del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Las reacciones de Chapoy en la plataforma X se sumaron a la conversación digital que domina la agenda pública desde la madrugada del 3 de enero.

La reacción de Pati Chapoy en X: “¡Buena noticia!” y mensajes sobre la coyuntura regional

Durante las primeras horas del 3 de enero, Chapoy citó una publicación donde se informaba la captura de Maduro y escribió: “¡Buena noticia!”.

Pati Chapoy reaccionó a captura de maduro (X/Captura de pantalla)

Poco después, la periodista lanzó una pregunta dirigida al contexto político mexicano: “¿Qué dirán en la mañanera?”.

Este mensaje aludía a la tradicional conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la posible reacción oficial ante la crisis en Venezuela.

La conductora no detuvo su actividad y compartió un video en el que Diosdado Cabello se pronunciaba sobre lo acontecido.

Chapoy escribió: “Ahora van por él”, en referencia a lo que podría pasar a otros integrantes clave del régimen venezolano.

A person holds a Venezuelan flag, as people react to the news after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Madrid, Spain, January 3, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

Más adelante, la periodista retomó un mensaje viral donde se enumeraban los hechos que marcaron el inicio del 2026: el sismo en México el 2 de enero y la caída de Maduro al día siguiente. Chapoy agregó: “Un año que entró con todo”.

Las frases empleadas por la conductora reflejaron no solo su postura, sino también el ambiente de expectación y sorpresa que predomina en el debate público.

¿Cómo reaccionó el Gobierno de México a captura de Maduro?

El gobierno de México condenó la “intervención militar” de Estados Unidos en Venezuela registrada la madrugada del 3 de enero de 2026, tras la captura y traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores fuera del país.

En su declaración, México advirtió que cualquier acción armada representa una amenaza grave para la estabilidad de América Latina y el Caribe, región definida como zona de paz.

Sheinbaum lamentó el nuevo fallecimiento por el descarrilamiento del Tren Interoceánico. | YouTube Claudia Sheinbaum

Así fue la operación que terminó con el régimen de Maduro

De acuerdo con información de The New York Times, la madrugada del 3 de enero Estados Unidos realizó una intervención militar de gran escala sobre Caracas.

Durante el operativo, se registraron bombardeos en puntos estratégicos, como las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, así como sobrevuelos de helicópteros Chinook.

El propio Trump informó que Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del país, calificando la operación como “brillante”.