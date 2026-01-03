Eduardo Verástegui lanza advertencia a defensores de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela: “Están acorralados”

El mexicano opinó sobre la captura del dictador venezolano (Archivo/EFE/Archivo)

La reacción del actor mexicano Eduardo Verástegui ante la detención de Nicolás Maduro en Venezuela ha generado debate en redes sociales.

Verástegui celebró la acción militar de Estados Unidos y advirtió que otros gobiernos de la región podrían enfrentar consecuencias similares.

Lo que dijo Eduardo Verástegui en X tras la caída de Maduro

En su cuenta oficial, Verástegui escribió: “Next will be: Cuba. Mexico. Nicaragua. Colombia. Brazil. #Freedom”.

Posteriormente, el activista amplió su postura: “Los zurdos están temblando porque se pasaron años defendiendo a criminales en el poder a costa de la libertad de sus pueblos. Prefieren seguir defendiendo a Maduro antes que aceptar que es un delincuente. Están acorralados”.

El exintegrante de Kairo no limitó sus comentarios al contexto sudamericano. En otro mensaje, señaló:

“En México también tenemos un Estado infiltrado por narcos, corruptos y criminales. Por eso están preocupados. Saben que se les viene la lectura de cartilla”.

Más adelante, Verástegui acompañó una imagen de Nicolás Maduro junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador con la frase: “Pues claro que la izquierda está asustada. Uno de sus aliados más importantes en el crimen organizado ha caído”.

Finalmente, agregó: “Llevan años empobreciendo la región, décadas sometiendo a sus pueblos y periodos enteros expulsando a la gente de su propia tierra.Tarde o temprano, tenían y tienen que caer”.

Declaraciones de Donald Trump sobre México tras la detención de Maduro

En entrevista con Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la operación en Venezuela podría tener repercusiones para otros países.

Habló sobre la situación en México, señalando: “Algo habrá que hacer con México, le he preguntado muchas veces (a Sheinbaum): ¿Quieres que acabemos con los cárteles?”.

Según Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha mostrado renuente a permitir la intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, a pesar de los altos niveles de violencia vinculados al narcotráfico.

El mandatario estadounidense sostuvo que, aunque mantiene una relación cordial con Sheinbaum, considera que México está gobernado por los cárteles.

El republicano ha reiterado en diferentes entrevistas que considera necesaria la cooperación de ambos países, pero que México rechaza cualquier tipo de intervención directa de tropas estadounidenses.

El vínculo entre Eduardo Verástegui y Donald Trump

A lo largo de los últimos años, Verástegui ha manifestado simpatía por las políticas de Donald Trump y ha defendido públicamente la postura del republicano frente a temas como la seguridad, la migración y la economía.

En 2024, el productor y activista entregó personalmente a Trump una manta con la imagen de la Virgen de Guadalupe, símbolo de gran relevancia para la comunidad mexicana.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, Verástegui considera que el triunfo de Trump representa beneficios tanto para Estados Unidos como para México.

Argumenta que las políticas del republicano ayudarán a combatir el narcotráfico y protegerán a ambos países de amenazas externas.