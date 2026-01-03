¿Dónde viven los venezolanos en México? Los principales puntos de asentamiento y las razones detrás de su elección

La migración venezolana en México se concentra principalmente en grandes ciudades y zonas estratégicas del país

México se ha consolidado en los últimos años como país de destino, tránsito y, en algunos casos, de residencia definitiva para miles de venezolanos que han salido de su país a causa de la crisis política, económica y social.

Aunque la población venezolana se distribuye en distintas entidades del país, existen puntos de concentración claramente identificables, impulsados por factores laborales, urbanos y comunitarios.

Ciudad de México: el principal polo de concentración

La Ciudad de México es el principal punto de asentamiento de venezolanos en el país. Su peso económico, la diversidad de empleos y la posibilidad de acceder a servicios, albergues y redes de apoyo han convertido a la capital en un imán migratorio.

Dentro del Centro Histórico, particularmente en el barrio de La Merced, surgió el asentamiento conocido como Ciudad Carpita, ubicado en la Plaza de la Soledad, a pocas cuadras del Palacio Nacional.

En este campamento improvisado viven miles de venezolanos que han creado una comunidad temporal con negocios informales, venta de alimentos y espacios de convivencia. Para muchos, se trata de una parada obligada antes de continuar su camino; para otros, de un lugar donde reconstruir su vida en México.

Migrantes venezolanos se reúnen y realizan actividades cotidianas en Ciudad Carpita, un asentamiento improvisado ubicado en la Plaza de la Soledad, en el Centro Histórico de la CDMX

Querétaro: estabilidad y calidad de vida

Querétaro se ha convertido en uno de los destinos preferidos para familias venezolanas que buscan mayor tranquilidad y estabilidad. Su crecimiento económico, seguridad relativa y orden urbano facilitan la integración social.

A diferencia de la capital, en este estado predominan los asentamientos más dispersos y menos visibles, pero con un alto grado de permanencia.

Guadalajara: oportunidades profesionales y emprendimiento

En Guadalajara, la migración venezolana está vinculada principalmente a sectores como tecnología, servicios, comercio y emprendimiento. La ciudad atrae a profesionistas jóvenes y trabajadores calificados que encuentran oportunidades en un entorno dinámico y con fuerte presencia empresarial. Esto ha favorecido la creación de redes laborales y comunitarias más estructuradas.

Tabasco: migración ligada al sector petrolero

Un caso particular es Tabasco, donde existe una comunidad significativa de profesionales venezolanos vinculados al sector energético. La experiencia previa de muchos migrantes en la industria petrolera ha facilitado su inserción laboral en la región, lo que explica un asentamiento más estable y menos transitorio.

Presencia temporal y rutas de tránsito

No todos los venezolanos que llegan a México planean quedarse. Miles utilizan el país como territorio de tránsito hacia Estados Unidos, concentrándose temporalmente en ciudades clave como Tapachula, en la frontera sur, o Matamoros, en el norte.

En estos puntos se forman campamentos y albergues donde los migrantes esperan trámites migratorios o la oportunidad de continuar su ruta.

Una migración diversa y en transformación

La presencia venezolana en México refleja una migración heterogénea, que combina asentamientos improvisados, comunidades profesionales y flujos temporales.

En resumen:

La migración venezolana en México ha crecido en los últimos años debido a la crisis política, económica y social en Venezuela.

México funciona como país de tránsito, destino temporal y lugar de residencia permanente para miles de venezolanos.

La CDMX es el principal punto de concentración por su peso económico, oferta laboral y redes de apoyo.

En el Centro Histórico de la CDMX, particularmente en La Merced , se ubica Ciudad Carpita , un campamento improvisado donde viven miles de migrantes venezolanos.

Ciudad Carpita , en la Plaza de la Soledad, se caracteriza por una economía informal y una fuerte organización comunitaria.

Querétaro atrae a familias venezolanas por su estabilidad, seguridad y calidad de vida, favoreciendo asentamientos más permanentes.

Guadalajara concentra a profesionistas y emprendedores venezolanos, especialmente en sectores como tecnología, servicios y comercio.

Tabasco alberga una comunidad relevante de venezolanos vinculados al sector petrolero, con mayor inserción laboral especializada.

Ciudades fronterizas como Tapachula y Matamoros funcionan como puntos de estancia temporal para quienes buscan llegar a Estados Unidos.

La migración venezolana en México es diversa y cambiante, combinando campamentos, comunidades urbanas y redes profesionales en distintas regiones del país.