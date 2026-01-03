Cuánto cuesta comer en el Bar de Diego Luna y en dónde está ubicado en CDMX

Cuánto cuesta comer en el Bar de Diego Luna. (Infobae México)

Cuando se trata de descubrir nuevos espacios culinarios y de convivencia en la Ciudad de México, La Bipo se mantiene como una de las opciones más llamativas. El concepto, nacido de la mente de dos actores icónicos como Jesús Ochoa y Diego Luna, mezcla lo mejor de la tradición de cantina mexicana con un espíritu pop y accesible para todos los bolsillos.

Para quienes buscan un lugar con historia, ambiente relajado y precios razonables, este es el destino ideal en 2026.

¿Qué es La Bipo y por qué llama tanto la atención?

La Bipo es mucho más que un restaurante: es un homenaje a la cultura popular nacional. El espacio se caracteriza por su decoración colorida, referencias a la música, el cine y la televisión, y una carta que celebra la diversidad gastronómica mexicana.

Desde su apertura, el sitio se ha convertido en punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de buena comida, cócteles y un ambiente que mezcla nostalgia y modernidad.

Uno de sus mayores atractivos es el vínculo con Diego Luna, actor reconocido internacionalmente por su papel en Andor y nominado a los Globos de Oro 2026.

La conexión con la escena artística nacional le ha dado a La Bipo un halo especial, atrayendo tanto a locales como a turistas en busca de una experiencia diferente.

¿Cuánto cuesta comer en el bar de Diego Luna?

El menú de La Bipo es variado y apto para diferentes presupuestos. Los precios más recientes, consultables en Google Maps, indican que los platillos van desde los 65 hasta los 190 pesos mexicanos, mientras que una comida completa con bebida puede rondar entre los 400 y 500 pesos mexicanos por persona.

El lugar ofrece snacks, tacos, sopas, ensaladas, burritas, platillos del mar y antojitos mexicanos, además de una cafetería con postres, cafés y tés.

La carta de bebidas es igual de amplia: hay refrescos, jugos, aguas, cervezas, ron, brandy, mezcales, coctelería y vinos.

Las botellas pueden alcanzar los 500 o 600 pesos mexicanos, mientras que una jarra ronda los 258 pesos mexicanos. La variedad permite desde una salida casual hasta una celebración en grupo.

Tres sucursales para elegir en CDMX

La Bipo cuenta con presencia en tres zonas emblemáticas de la capital, facilitando el acceso sin importar en qué parte de la ciudad te encuentres:

Coyoacán: Malitzin 155, Coyoacán Centro, 04100 CDMX. Horarios: Dom-mar 1pm-12am, mié-jue 1pm-1am, vie-sáb 1pm-2:30am.

La Roma: Álvaro Obregón 287, entre Salamanca y Valladolid, Col. Roma Norte. Horarios: Dom-mar 1pm-12am, mié-jue 1pm-1am, vie-sáb 1pm-2:30am.

San Ángel: De la Paz 33, San Ángel. Horarios: Dom-mar 1pm-12am, mié-jue 1pm-1am, vie-sáb 1pm-2:30am.

Diego Luna: de la pantalla grande a la gastronomía

ARCHIVO - Diego Luna llega a la 74a entrega de los Premios Emmy el 12 de septiembre de 2022, en Los Angeles. Luna protagoniza la serie de Disney+ "Andor". (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

La relevancia de Diego Luna en la cultura mexicana se extiende mucho más allá de su trabajo en el cine y la televisión. En 2026, el actor vuelve a ser noticia por su nominación a los Globos de Oro gracias a Andor, pero su incursión en la gastronomía con La Bipo demuestra su interés en crear espacios donde la identidad, la comunidad y el sabor se encuentren.

Con precios accesibles, ambiente único y una carta que celebra la mexicanidad, La Bipo se mantiene como una parada obligada en la CDMX para quienes desean comer bien y ser parte de una experiencia con sello de celebridad.