“Uy, está temblando”: el momento en el que el terremoto sorprendió a la presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo, junto con los periodistas que cubren la conferencia mañanera y trabajadores del gobierno federal, desalojaron el Palacio Nacional al escuchar la alerta sísmica que se activó esta mañana, con epicentro en Guerrero.

Más Noticias

Sismo de magnitud 6.5 sacude Guerrero y activa protocolos de seguridad en la Ciudad de México Tras los primeros recorridos y sobrevuelos, no se reportan afectaciones mayores; continúan las verificaciones en las 16 alcaldías

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 2 de enero: se activa Alerta Sísmica en Valle de México Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Dólar: cotización de apertura hoy 2 de enero en México Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de enero: se normaliza la circulación tras sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero Actualización minuto a minuto del servicio de transporte público en la capital del país