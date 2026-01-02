“Uy, está temblando”: el momento en el que el terremoto sorprendió a la presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo, junto con los periodistas que cubren la conferencia mañanera y trabajadores del gobierno federal, desalojaron el Palacio Nacional al escuchar la alerta sísmica que se activó esta mañana, con epicentro en Guerrero.
Información en desarrollo...
