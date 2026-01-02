México

“Uy, está temblando”: el momento en el que el terremoto sorprendió a la presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta interrumpió su conferencia al escuchar la alerta sísmica

Sheinbaum desalojó el Palacio Nacional
Sheinbaum desalojó el Palacio Nacional durante el sismo. | Presidencia

La presidenta Sheinbaum Pardo, junto con los periodistas que cubren la conferencia mañanera y trabajadores del gobierno federal, desalojaron el Palacio Nacional al escuchar la alerta sísmica que se activó esta mañana, con epicentro en Guerrero.

La presidenta Claudia Sheinbaum estaba dando una conferencia de prensa cuando comenzó el terremoto en México

Información en desarrollo...

