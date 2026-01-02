Nuevo León cancela beneficios fiscales a autos híbridos y eléctricos

Desde 2026, los propietarios de autos híbridos en Nuevo León deberán pagar el refrendo completo. REUTERS/Eric Gaillard

Tal como se había adelantado desde noviembre pasado, el Gobierno de Nuevo León canceló los beneficios fiscales otorgados a los automóviles híbridos y eléctricos, obligando a sus propietarios a pagar el refrendo vehicular completo. La decisión quedó formalizada con la publicación del decreto correspondiente en el Periódico Oficial del Estado (POE) durante las últimas horas.

El documento confirma lo anunciado el 24 de noviembre por el entonces tesorero estatal, Carlos Garza Ibarra, quien tras entregar el Presupuesto 2026 al Congreso local explicó que los estímulos serían eliminados para los vehículos híbridos y limitados para los eléctricos. De acuerdo con el decreto, solo los automóviles eléctricos nuevos podrán acceder a la exención del refrendo, por una sola ocasión, al momento de su inscripción.

“Los propietarios de vehículos eléctricos estarán exentos de la obligación de pago de refrendo vehicular anual, tratándose de vehículos nuevos, aplicable por una sola ocasión luego de su inscripción”, señaló Garza Ibarra antes de dejar el cargo.

La publicación del decreto llamó la atención debido a que ocurrió en medio de la parálisis legislativa que mantiene en suspenso la aprobación del Presupuesto 2026, el cual fue modificado por los diputados de oposición. Ante esta situación, el gobernador Samuel García adelantó públicamente que planea vetar el paquete presupuestal, lo que ha generado un clima de incertidumbre financiera para el Estado.

Les duró poco el gusto

La decisión contrasta con la postura asumida por el propio gobernador en 2023, cuando Nuevo León vivía el auge del anuncio de la llegada de Tesla y su Gigafactory a Santa Catarina. En ese contexto, Samuel García promovió con entusiasmo incentivos fiscales para quienes adquirieran autos eléctricos e híbridos, como una estrategia para combatir la contaminación y posicionar a la entidad como líder en electromovilidad.

El beneficio fiscal impulsado durante el anuncio de Tesla fue eliminado por el Gobierno estatal, encabezado por Samuel García. Crédito: Cuartoscuro

En febrero de ese año, el mandatario aseguró que los propietarios de este tipo de vehículos tendrían descuentos de hasta el 50 por ciento en refrendo y otros derechos vehiculares. “A partir de este año publiqué una facilidad para que todos los carros tengan un 50 por ciento de descuento… para seguir incentivando los autos eléctricos, la energía renovable, la modernización y la electromovilidad”, declaró entonces.

Incluso, el gobierno estatal afirmó que estas medidas permitirían que Nuevo León se consolidara como un hub global de electromovilidad, alineado con las inversiones internacionales y la transición energética.

Cambio de rumbo

Casi tres años después, el escenario es distinto. Con falta de recursos para concretar proyectos estructurales y con la Gigafactory de Tesla prácticamente olvidada, tanto por la empresa de Elon Musk como por la propia administración estatal, el Gobierno de Nuevo León revirtió su política de incentivos.

La cancelación de los beneficios representa un golpe para los propietarios que apostaron por la movilidad sustentable bajo la promesa de estímulos fiscales, y abre el debate sobre la consistencia de las políticas públicas ambientales frente a las presiones presupuestales que enfrenta el Estado.