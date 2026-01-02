México alista apertura de nuevas rutas aéreas desde EEUU hacia Acapulco en 2026

El Gobierno de Canadá advierte sobre altos niveles de criminalidad y secuestros en México para viajeros canadienses.

El gobierno de México alista la apertura de nuevas rutas aéreas provenientes de Estados Unidos con destino a Acapulco, Guerrero, como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad internacional y consolidar la recuperación turística del puerto, uno de los destinos más emblemáticos del país.

El anuncio fue dado a conocer durante la conferencia La mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se reconoció el incremento sostenido del turismo y la llegada de visitantes internacionales a México, principalmente por vía aérea.

De acuerdo con cifras oficiales presentadas en el encuentro, la mayor afluencia de turistas que ingresan al país por avión proviene de Estados Unidos, con 11.16 millones de visitantes, lo que representa una variación positiva del 0.6 por ciento en comparación con el año 2024. En segundo lugar se encuentra Canadá, con 2.08 millones de viajeros, consolidándose como uno de los principales mercados emisores hacia México.

En este contexto, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez, informó que durante 2025 Acapulco ha recibido 472 mil 860 visitantes, lo que representa un crecimiento estimado del 5 por ciento, cifra que refleja el avance en la recuperación del destino tras los retos enfrentados en años recientes.

Trabajan en vuelos de EU al puerto

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez informó que aumento el turismo en el país (especial)

Aunque no se detallaron las rutas específicas ni las aerolíneas involucradas, la funcionaria federal adelantó que el gobierno de México trabaja de manera coordinada con autoridades y actores del sector turístico para restablecer y ampliar la conectividad aérea internacional del estado de Guerrero, particularmente con Estados Unidos.

Rodríguez señaló que se prevé que en el primer trimestre del año se anuncien oficialmente las nuevas rutas aéreas internacionales que conectarán a Guerrero con ciudades estadounidenses, un paso clave para atraer más turismo extranjero y fortalecer la economía local.

“Estamos teniendo pláticas para que en el primer trimestre les demos las noticias de nuevos vuelos internacionales en el estado de Guerrero; estamos trabajando con el gobierno, previo al Tianguis Turístico número 50, que será en este puerto el próximo 26 de abril”, destacó la secretaria de Turismo.

La funcionaria subrayó que la reactivación de vuelos internacionales es una prioridad, ya que permitirá recuperar la conectividad que históricamente tuvo Acapulco con mercados clave del extranjero, especialmente con Estados Unidos, principal emisor de turistas hacia México.

En paralelo, recordó que recientemente se abrieron cuatro nuevas rutas aéreas nacionales, las cuales ya fortalecen la movilidad hacia y desde el estado de Guerrero, impulsando tanto el turismo de placer como el de negocios.

Rutas nuevas locales

En 2025, autoridades pusieron en funcionamiento 4 nuevas rutas al estado de Guerrero

Entre las rutas inauguradas durante 2025, se encuentran:

• Morelia – Zihuatanejo

• Guadalajara – Zihuatanejo

• Monterrey – Acapulco

• Acapulco – Querétaro

Estas nuevas conexiones forman parte de una estrategia integral para diversificar los puntos de origen de los visitantes y facilitar el acceso a los principales destinos turísticos del estado.

Autoridades federales destacaron que la recuperación de Acapulco con la presencia de más de 4.5 millones de turistas, dejando una derrama económica de 36 mil 543 millones, 747 mil 673 pesos, lo cual representa un aumento del 110 por ciento.

Mientras la presencia de visitantes es la mejor desde 2019, con un aumento de la ocupación turística, ya que registró el 96.2 por ciento en la entidad, donde se incluye sedes como Zihuatanejo, Ixtapa, Taxco y Acapulco.

Con estos anuncios, el gobierno federal busca impulsar el turismo como motor de desarrollo regional y posicionar nuevamente a Acapulco en el mapa turístico internacional.

Los visitantes al país tuvieron un aumento del 13.6 por ciento, donde llegaron 79.3 millones de personas. Mientras el número de turistas fue de 38.4 millones, lo cual representó un aumento de 5.8 por ciento, esto fue de enero a octubre de 2025. En el caso del turismo nacional, fue de 92.6 millones de viajeros.