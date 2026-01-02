La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones benefició a más de 34 mil personas con cursos gratuitos en el 2025

Participantes durante una sesión de la Escuela Pública de Código en modalidad presencial. Crédito: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información (INFOTEC), reportó la inscripción de 34 mil 404 personas en la Escuela Pública de Código durante 2025.

Este programa ofrece cursos gratuitos de inteligencia artificial, ciberseguridad, lenguajes de programación y tecnologías en la nube, según datos oficiales.

El programa capacitó a servidores públicos y a población en general de todo México.

Capacitación a servidores públicos en todo el país

En el caso de los servidores públicos, el programa formó a servidores públicos y personal de dependencias, organismos e instituciones de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con la ATDT, 6 mil 656 servidores públicos recibieron capacitación, y mil 693 de ellos obtuvieron certificación oficial en Python o Java durante el periodo reportado.

Esta preparación busca fortalecer las capacidades tecnológicas internas y generar ahorros presupuestales al desarrollar soluciones propias dentro de la administración pública.

Acceso para estudiantes y población en general

La oferta formativa también se dirige a estudiantes de educación media superior y superior, quienes pueden acceder a cursos y certificaciones sin costo, reconocidos oficialmente y con acompañamiento docente.

Jóvenes acceden a cursos gratuitos de programación y tecnologías de la información. Crédito: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Las alianzas con instituciones públicas educativas facilitan la incorporación de jóvenes al mercado laboral, especialmente en sectores como TIC, automotriz y aeroespacial.

Para la población en general, los cursos brindan la posibilidad de actualizar habilidades en desarrollo de software, modelos generativos y lenguajes de programación, con la ventaja de la gratuidad y la modalidad a distancia.

Modalidades en línea y presencial, cobertura nacional

Gracias a la modalidad en línea con acompañamiento docente, la Escuela Pública de Código alcanzó cobertura en más de mil 200 municipios de las 32 entidades del país.

Además, la modalidad presencial operó en sedes de los sigueintes estados:

Chihuahua

Ciudad de México

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Morelos

Puebla

Zacatecas

Nuevas metas y convocatorias para 2026

Capacitación de la Escuela Pública de Código. Crédito: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Para 2026, la ATDT y INFOTEC proyectan capacitar a más de 11 mil servidores públicos y que más de 21 mil personas accedan a los cursos, con una expectativa de que cerca de la mitad sean jóvenes.

Mediante un comunicado donde revelaron las cifras, se reiteró el compromiso para reducir la brecha digital e incrementar el acceso al conocimiento tecnológico y la empleabilidad en todo el país.

Según reportes oficiales, próximamente se abrirán nuevas convocatorias a través del portal “https://www.epc.gob.mx”.

Qué es la Escuela Pública de Código

La Escuela Pública de Código es una iniciativa del Gobierno de México, impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que ofrece formación y certificación gratuita en tecnologías de la información y comunicaciones para reducir la brecha digital y fomentar el desarrollo tecnológico.

Está dirigida a servidores públicos, jóvenes y estudiantes, y al público en general interesado en ciencia y tecnología.

El programa incluye cursos presenciales y en línea sobre inteligencia artificial, desarrollo de software, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad.