Habilitan herramientas como Llave MX y Denuncia Digital para gobiernos de todo México

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones busca que los gobiernos aprovechen soluciones digitales para los mexicanos

La iniciativa fomenta la colaboración
La iniciativa fomenta la colaboración entre desarrolladores gubernamentales y la donación de código para ampliar el ecosistema digital nacional. (Composición fotográfica- Infobae/Gobierno de la Ciudad de México)

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentó el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, una plataforma que busca poner al alcance de gobiernos estatales y municipales soluciones tecnológicas ya desarrolladas y probadas por distintas entidades del país.

La intención es evitar que cada administración vuelva a crear herramientas similares y reducir costos.

El repositorio —integrado al Centro Nacional de Tecnología Pública— nace como respuesta a problemas que se acumularon durante años: sistemas digitales aislados entre estados, inversiones repetidas en proyectos equivalentes, plataformas que no podían comunicarse entre sí y una fuerte dependencia de proveedores privados.

ATDT ofrece herramientas tecnológicas probadas para agilizar trámites y servicios en todos los gobiernos del país. Crédito: Gobierno de México

Estas fallas provocaron trámites lentos, escasa estandarización y enormes diferencias entre gobiernos con capacidades digitales sólidas y otros que carecían de infraestructura mínima.

Tecnologías clave para cualquier gobierno

En la plataforma www.repositorionacional.atdt.gob.mx, las administraciones pueden consultar, descargar o pedir la integración de herramientas como:

  • Llave MX, que unifica trámites y servicios públicos.
  • Denuncia Digital, que permite iniciar una Carpeta de Investigación por internet.
  • Portal de Citas, diseñado para agilizar la atención.

El repositorio también incluye sistemas ya operativos en distintas entidades, como el Registro de Deudores Alimentarios, el Registro de Personas con Discapacidad, el de Animales de Compañía y el de No Antecedentes Penales.

Plataformas como Llave MX y
Plataformas como Llave MX y Denuncia Digital están disponibles para uso de gobiernos estatales y municipales. Crédito: Gobierno de México

La lógica es que cualquier gobierno adopte estos modelos sin empezar desde cero, lo que acelera la digitalización de servicios públicos y homogeniza procesos en todo el país.

Un catálogo público en constante expansión

Entre las plataformas disponibles se encuentran:

  • Una Plataforma de Datos Abiertos con más de 3 mil bases de datos de 119 instituciones.
  • Un Sistema de Atención Ciudadana para canalizar solicitudes.
  • El Digitalizador Público y el Portal de Nómina, orientados a tareas administrativas.
  • Sitios de Contrataciones Públicas y Documentos Públicos, que fortalecen la transparencia.

Hacia una soberanía tecnológica con talento público

El repositorio supuestamente permite que desarrolladores gubernamentales donen código para ampliar el ecosistema digital nacional.

Cada herramienta incluye una descripción, su funcionamiento, las aplicaciones disponibles, tipo de solución, fecha de actualización y un módulo para solicitar su incorporación.

El acceso a tecnología pública
El acceso a tecnología pública facilita la implementación de soluciones digitales en toda la administración gubernamental. Crédito: Gobierno de México

La ATDT subraya que el proyecto busca reforzar una idea central: todo lo creado con dinero público debe ser accesible públicamente.

Esto reduce la dependencia de empresas privadas y ayuda a disminuir las brechas entre gobiernos con distintos niveles de capacidad digital.

De manera paralela, el repositorio trabaja junto con la Escuela Pública de Código para capacitar a funcionarias y funcionarios en el desarrollo de software propio, con la meta de que los gobiernos puedan crear, operar y mantener sus plataformas sin depender totalmente del sector privado.

Problemas que originaron la iniciativa

El lanzamiento del Repositorio Nacional de Tecnología Pública responde a fallas históricas en la digitalización del Estado mexicano.

Durante décadas, las dependencias operaron sin coordinación, crearon sistemas aislados y contrataron soluciones privadas sin estándares compartidos, lo que produjo un ecosistema caro y fragmentado.

Estados y municipios gastaron repetidamente en plataformas casi idénticas —portales de trámites, sistemas de citas o módulos de denuncia— que no podían replicarse porque cada una se diseñó desde cero.

“Las largas filas en los
“Las largas filas en los trámites hacen perder tiempo a la ciudadanía y retrasan la atención de servicios públicos. EFE/Juan Manuel Blanco

Esto derivó en duplicación de gastos, incompatibilidades, procesos lentos y una fuerte dependencia de proveedores, lo que limitaba al Estado para modificar o escalar sus propias herramientas.

A ello se sumaron problemas como bases de datos dispersas, sistemas sin mantenimiento y profundas desigualdades tecnológicas entre entidades con infraestructura robusta y otras con recursos limitados.

En muchas regiones, la ciudadanía siguió enfrentando trámites presenciales y complicados pese a años de inversión.

