Esta es la fecha en la que CDMX regalará nuevos camiones de basura a todas las alcaldías para sistema de reducción de residuos

Desde este 1 de enero comenzará el nuevo sistema de recolección de residuos. Crédito: Cuartoscuro.

Autoridades de la Ciudad de México anunciaron que las 16 alcaldías de la capital del país recibirán un total de 50 camiones de basura.

Esta acción forma parte del nuevo sistema de recolección de residuos, implementado por el Gobierno capitalino desde el 1 de enero de 2025.

La información fue compartida por Clara Brugada, jefa de Gobierno, durante la conferencia de prensa del martes 30 de diciembre.

La funcionaria precisó la fecha en que se entregarán los nuevos camiones de basura a todas las demarcaciones.

Clara Brugada indicó que los nuevos camiones serán entregados a todas las alcaldías para este martes 6 de enero. Crédito: Cuartoscuro.

Fecha en que la CDMX regalará 50 nuevos camiones de basura tras comienzo de sistema de recolección de residuos

Clara Brugada detalló que la entrega a las 16 alcaldías de la Ciudad de México se realizará este martes 6 de enero.

“El 6 de enero vamos a entregar 50 camiones de limpia a las alcaldías. Estos son camiones de limpia que compra el Gobierno de la ciudad. A ver, Secretario De Botton, háblenos sobre este tema”,informó la mandataria capitalina en rueda de prensa.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que estas serán otorgadas el 6 de enero. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Así pasarán durante la semana los camiones de basura tras el inicio del sistema de recolección de residuos en la CDMX

El nuevo sistema de recolección de residuos comenzó este jueves 1 de enero en la Ciudad de México. Desde semanas antes, autoridades capitalinas anunciaron sobre cómo tendrían que ser la separación de basura a partir del 2026.

Clara Brugada anunció que los camiones de recolección visitarán los domicilios en jornadas determinadas según el tipo de residuo, distribuidos de la siguiente manera:

Inorgánicos reciclables - contenedor gris

Lunes

Miércoles

Viernes

Domingo

Orgánicos - contenedor verde

Martes

Jueves

Sábado

Así se ven los contenedores de basura tras arranque del sistema de separación de residuos. Crédito: X @ClaraBrugadaM.

Inorgánicos no reciclables - contenedor naranja

Lunes

Miércoles

Viernes

Domingo

Residuos grandes y especiales

Domingo

Autoridades de CDMX indican importancia de separación de basura

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, anunció inversiones para mitigar el cambio climático, señalando que intervenir en el medio ambiente es una buena decisión para la ciudad.

Destacó la importancia de iniciar de inmediato la campaña de separación de basura, ya que modificar los hábitos requiere constancia y compromiso de la población.

Las autoridades indicaron que la separación de residuos debe comenzar en los hogares y mantenerse hasta la disposición final.

Se reconoció la labor de los trabajadores de limpia y se informó sobre la adquisición de 50 camiones recolectores adicionales para renovar el parque vehicular y optimizar el manejo de residuos.

La campaña de separación de basura ayudará a modificar hábitos en la población sobre el tema de residuos. Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro.com

Estos vehículos cuentan con tecnología reciente que ayuda a reducir emisiones contaminantes.

La campaña de separación se concibe como un esfuerzo de largo plazo que busca involucrar a todas las familias de la capital.

El objetivo es fortalecer estos hábitos para lograr una gestión de residuos más eficiente y sostenible en la Ciudad de México.