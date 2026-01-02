Del 8 pasó al 5: Brugada se equivoca en cuenta regresiva para recibir el 2026 en Paseo de la Reforma, CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, acudió a la fiesta electrónica en Paseo de la Reforma para dar el conteo regresivo de fin de año. Crédito: X/@GobCDMX.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se equivocó en la cuenta regresiva para recibir el 2026. Esto, ya que acudió a la fiesta electrónica en Avenida Paseo de la Reforma, la cual se llevó a cabo por los festejos de Año Nuevo.

El escenario principal se colocó cerca del Ángel de la Independencia, donde la mandataria capitalina, junto a varios funcionarios locales, salió para agradecer la asistencia de las personas que se encontraban en un tramo de Avenida Paseo de la Reforma por el evento musical.

Poco antes de las 24:00 horas del jueves 1 de enero, Brugada comenzó su discurso destacando la fiesta electrónica en este sitio de la capital del país.

“Estamos en el espacio público, disfrutando la fiesta electrónica más grande del mundo. Más de 250 mil personas venimos a disfrutar la bienvenida al 2026″, dijo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ante los asistentes.

La mandataria capitalina se equivocó en la cuenta regresiva para recibir el 2026. Crédito: Cuartoscuro.

Luego de dar su discurso, inmediatamente Clara Brugada comenzó la cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo, pero al arrancar el conteo en el número 9 y posteriormente el 8, se dio cuenta en las pantallas que faltaban 5 segundos para darle la bienvenida al 2026.

Este acto fue señalado por los funcionarios que la acompañaron, quienes le señalaron las pantallas para que la morenista se percatara de que el conteo regresivo de Año Nuevo no era en el ‘8′, como lo había mencionado, sino que ya estaba más adelantado.

“9, 8... 5, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felicidades!“, fue como Clara Brugada recibió 2026 en Avenida Paseo de la Reforma junto a los asistentes a la fiesta electrónica.

La mandataria capitalina acudió al evento en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México para recibir el 2026.

En redes sociales fue viralizado el momento por parte de la exalcaldesa de Iztapalapa durante las celebraciones de Año Nuevo en la Ciudad de México.

Se trata de la segunda ocasión en que Brugada da el conteo regresivo en este sitio de la capital del país, ya que también estuvo presente en el evento de Polymachars.

Fiesta electrónica en Paseo de la Reforma, CDMX reúne a más de 250 mil personas

Autoridades de la Ciudad de México y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informaron la cifra de asistentes al evento de la fiesta electrónica.

250 mil personas asistieron a la fiesta electrónica en Avenida Paseo de la Reforma en la CDMX.

Se reportó saldo blanco durante el evento musical de Año Nuevo.

La cantidad total de asistentes fue publicada en las redes sociales oficiales de la mandataria durante la tarde del jueves 1 de enero de 2026.

250 mil personas reunió la fiesta electrónica en Avenida Paseo de la Reforma. Foto: X/@GobCDMX.

La funcionaria resaltó la importancia de la fiesta electrónica como despedida del año 2025 y bienvenida del 2026.

“¡Así recibimos el 2026 en Paseo de la Reforma! Más de 250 mil personas hicimos del espacio público una gran fiesta para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo, con música electrónica, convivencia y alegría. Reforma volvió a ser punto de encuentro, libertad y celebración colectiva. Así empieza el 2026 en la Ciudad de México, una ciudad viva, cultural y compartida”, expresó Clara Brugada mediante sus redes sociales.