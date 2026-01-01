Esta es la cantidad de personas que asistieron a la fiesta electrónica en Paseo de la Reforma en CDMX

Esta es la cantidad de personas que reunió la fiesta electrónica en la CDMX. Foto: X/@GobCDMX.

La fiesta electrónica en Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México se llevó a cabo para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo 2026.

Dicho evento musical ocurrió durante la noche del pasado miércoles 31 de diciembre y durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026.

Miles de personas se observaron desde el escenario, ubicado cerca del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, sobre Avenida Paseo de la Reforma.

El Gobierno de la Ciudad de México compartió fotografías a través de sus redes sociales oficiales, donde se observa a los asistentes a la fiesta electrónica durante los festejos de fin de año.

El Gobierno de la Ciudad de México compartió fotografías de la cantidad de los asistentes al evento musical en Avenida Paseo de la Reforma. Foto: X/@GobCDMX,

Autoridades de la Ciudad de México, así como la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, dieron a conocer la cifra de personas que asistieron a la fiesta electrónica.

Asimismo, la mandataria capitalina compartió un video en sus redes sociales oficiales sobre el evento nocturno para recibir el 2026.

El evento de Año Nuevo tuvo a diferentes DJ's nacionales e internacionales. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

CDMX recibe el 2026 con fiesta electrónica en Paseo de la Reforma reuniendo a más de 250 mil personas

Brugada confirmó que más de 250 mil personas asistieron a Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México para disfrutar de la fiesta electrónica.

El número de personas totales fue dado a conocer por la mandataria capitalina a través de sus redes sociales oficiales la tarde de este jueves 1 de enero de 2026.

Destacó la realización de esta fiesta electrónica para despedir el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año.

“¡Así recibimos el 2026 en Paseo de la Reforma! Más de 250 mil personas hicimos del espacio público una gran fiesta para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo, con música electrónica, convivencia y alegría. Reforma volvió a ser punto de encuentro, libertad y celebración colectiva. Así empieza el 2026 en la Ciudad de México, una ciudad viva, cultural y compartida”, dijo Clara Brugada en sus redes sociales oficiales.

Brugada destacó el evento de fiesta electrónica en Avenida Paseo de la Reforma. Foto: X/@GobCDMX.

Brugada acude a fiesta electrónica en Paseo de la Reforma, CDMX para cuenta regresiva de Año Nuevo

Clara Brugada acudió poco antes de las 12:00 horas al escenario principal del Ángel de la Independencia para dar la cuenta regresiva de Año Nuevo.

La morenista estuvo acompañada de diferentes funcionarios locales.

“Estamos en el espacio público, disfrutando la fiesta electrónica más grande del mundo. Más de 250 mil personas venimos a disfrutar la bienvenida al 2026″, dijo Brugada ante los asistentes.

Clara Brugada junto con funcionarios locales dieron la cuenta regresiva para recibir el 2026. Foto: @GobCDMX

Posteriormente, comenzó con la cuenta regresiva para dar la bienvenida al 2026. Cabe destacar que fue evidente el momento en que la exalcaldesa de Iztapalapa se equivocó para despedir el 2025.

Lo anterior, ya que al comenzar con la cuenta regresiva, pasó del 8 al número 5, por lo que casi recibe el 2026 con unos segundos después.