CDMX entregará a todas las alcaldías 50 camiones de basura tras nuevo sistema de recolección de residuos

CDMX otorgará a las 16 alcaldías 50 nuevos camiones de basura. Crédito: Cuartoscuro.

Autoridades de la Ciudad de México revelaron que a las 16 alcaldías de la capital del país se les otorgará un total de 50 camiones de basura.

Lo anterior como parte del nuevo sistema de recolección de residuos, el cual está implementado por el Gobierno de la capital del país a partir del 1 de enero de 2025.

Esta información fue dada a conocer por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital del país, en la conferencia de prensa del pasado martes 30 de diciembre.

La morenista indicó cuál será la fecha en que se les será otorgada a todas las demarcaciones los nuevos camiones de basura.

Cincuenta nuevos camiones recolectores reforzarán la recolección diferenciada de residuos en las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México desde enero de 2026. Crédito: X @ClaraBrugadaM

Esta es la fecha en que la CDMX otorgará 50 nuevos camiones de basura

Brugada mencionó que será este martes 6 de enero cuando se les otorgue a las 16 alcaldías de la Ciudad de México los 50 nuevos camiones de basura.

“El 6 de enero vamos a entregar 50 camiones de limpia a las alcaldías. Estos son camiones de limpia que compra el Gobierno de la ciudad. A ver, Secretario De Botton, háblenos sobre este tema”, informó la mandataria capitalina en rueda de prensa.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que estas serán otorgadas el 6 de enero. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Autoridades de CDMX indican importancia de separación de basura

Juan Pablo de Botton Falcón, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas declaró que invertirá en acciones para mitigar el cambio climático, considerando que toda intervención en el medio ambiente representa una buena inversión para la capital.

Destacó que la campaña de separación de basura debe comenzar de inmediato, pues modificar los hábitos de la población es un proceso constante que requiere práctica diaria y compromiso a largo plazo.

Las autoridades subrayaron que la separación de residuos inicia en los hogares, a partir de la conducta cotidiana de las familias.

Muchas ya realizan esta práctica, pero se busca que la correcta clasificación de la basura se mantenga a lo largo de toda la cadena, desde la vivienda hasta la disposición final.

La campaña de separación de basura debe comenzar de inmediato, pues modificar los hábitos de la población es un proceso constante que requiere práctica diaria y compromiso a largo plazo. Crédito: X @ClaraBrugadaM

Se reconoció el trabajo de los empleados de limpia, quienes desempeñan un servicio relevante para la ciudad y cuya labor será fortalecida con la nueva estrategia.

Recordó sobre la adquisición de 50 camiones de recolección de basura adicionales, que se suman a los ya adquiridos previamente por las alcaldías.

Esto con el objetivo de renovar el parque vehicular y avanzar en el manejo eficiente de los residuos. Los camiones cuentan con tecnología reciente, lo que permitirá reducir las emisiones contaminantes y aportará un beneficio doble para la ciudad.

La campaña de separación de basura está planteada como un esfuerzo de largo plazo, pensado para extenderse durante varios años e involucrar a todas las familias.

Según la administración, el fortalecimiento de estos hábitos es fundamental para lograr una gestión de residuos más eficiente y sostenible en la Ciudad de México.