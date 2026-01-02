México

Cabañuelas 2026: la creencia en donde enero puede referir cómo será el clima por el resto del año

Con la llegada del año nuevo 2026, algunas tradiciones resaltan para interpretar lo que depara en los próximos 12 meses

Algunas tradiciones sugieren interpretaciones sobre el comportamiento del clima durante el año. Crédito: Cuartoscuro.

Con el inicio del año 2026, comunidades agrícolas y rurales de diversos países, especialmente en México y otras partes de América Latina, ponen en práctica una tradición ancestral conocida como las cabañuelas para anticipar cómo podría comportarse el clima durante los próximos doce meses.

¿Qué son las cabañuelas?

Las cabañuelas son un conjunto de métodos populares de predicción meteorológica que consisten en observar el clima durante los primeros días del año y relacionar las condiciones registradas con cada uno de los meses venideros.

Esta práctica se realiza principalmente del 1 al 12 de enero, donde cada día representa un mes del año: el 1 de enero correspondería a enero, el 2 a febrero, y así sucesivamente hasta el 12, que simboliza diciembre.

Además del conteo básico, existe una fase denominada cabañuelas de vuelta (del 13 al 24 de enero), en la que los días se interpretan en sentido inverso: el 13 se asocia con diciembre, el 14 con noviembre, y así hasta llegar nuevamente a enero. Esto permite reforzar o contrastar las observaciones iniciales. Algunos practicantes van aún más allá y emplean los días del 25 al 30 de enero en bloques de horas para “afinar” las predicciones y usan el 31 de enero como una lectura general o síntesis del año.

Entre lluvia, calor y frío, la población muestra interés por saber cómo será el clima para este 2026. Foto: (Archivo)

¿Cómo se interpretan las observaciones?

Durante este periodo, quien practica la tradición —a menudo llamado cabañuelista— anota y analiza diversos factores del ambiente: la temperatura, la presencia de lluvia, nubosidad, viento e incluso comportamientos de animales y fenómenos naturales como el rocío, la niebla o la forma de las nubes.

Por ejemplo, un día lluvioso o con temperaturas bajas podría interpretarse como indicativo de un mes húmedo o frío en el futuro, mientras que un día seco y soleado podría augurar un mes cálido y seco.

El origen de las cabañuelas es antiguo y complejo. Aunque ha sido adoptado en distintas culturas, muchos historiadores coinciden en que la práctica se remonta a sistemas de observación tradicionales ligados a la agricultura, donde la previsión del clima era esencial para planificar siembras y cosechas en ausencia de tecnología moderna.

El término cabañuelas podría tener vínculos con la festividad judía de los Tabernáculos, y también se cree que el método fue influenciado por tradiciones europeas que llegaron a América durante la época colonial.

El primer mes podría interpretar el clima del año, según algunas tradiciones. Foto: Cuarto oscuro.

¿Y qué dice la ciencia?

A pesar de su arraigo cultural, la meteorología moderna no respalda científicamente este método como una herramienta fiable de predicción climática. Se sabe que el comportamiento atmosférico es un sistema dinámico influenciado por múltiples factores globales y que no puede predecirse con exactitud basándose solo en las condiciones observadas durante unos días aislados.

Por lo tanto, aunque las cabañuelas pueden ofrecer una guía anecdótica o cultural, no sustituyen los modelos meteorológicos basados en datos físicos y tecnológicos.

Pese a las críticas científicas, las cabañuelas siguen siendo una práctica significativa en muchas comunidades rurales, donde constituye una forma de conectar con el conocimiento ancestral y mantener tradiciones que han sobrevivido a generaciones. Para muchos, es tanto un vínculo con la naturaleza como con la identidad cultural.

