Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

La querida estrella del Cine de Oro sorprendió a sus seguidores con un cálido saludo acompañado de una imagen actual

La ausencia de la tradicional serenata a la Virgen de Guadalupe por parte de María Victoria se debió únicamente a su avanzada edad y no a una nueva aparición en la Basílica (Créditos: IG, mariavictoriafan)

La actriz María Victoria, una de las últimas leyendas vivas del Cine de Oro mexicano, compartió recientemente una imagen familiar que permitió a sus seguidores observar cómo luce a sus 102 años.

La fotografía, publicada en su cuenta oficial de Instagram, la muestra durante la celebración de Año Nuevo 2026 en su casa, rodeada de sus seres queridos.

El gesto no solo marcó un reencuentro virtual con su público, sino que también anticipa un año significativo para su trayectoria artística, ya que en febrero estaría celebrando su cumpleaños 103.

A pesar de la tradición que mantenía la actriz de cantar a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre, este año su participación se limitó a una retransmisión televisiva de una aparición pasada, debido a su avanzada edad y no a una nueva presencia en la Basílica de Guadalupe.

La actriz regresó a la Televisa durante las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, a manera de retransmisión (Televisa)

La confusión entre sus admiradores, que creyeron haber presenciado un homenaje en vivo, motivó que la familia hiciera pública una fotografía reciente, generando múltiples comentarios positivos y miles de reacciones en redes sociales.

En la cena de Año Nuevo, difundida tanto en su cuenta como en la de sus nietos, los integrantes del grupo Cumbia Pedregal, se aprecia a María Victoria sentada al centro, vistiendo una blusa roja de cuello alto, un abrigo negro y maquillaje discreto que resalta sus labios en tono carmesí.

En la publicación, acompañada por su familia, la actriz envió un mensaje a sus seguidores: “Mi familia y yo les deseamos un muy Feliz Año Nuevo 2026”, logrando una rápida respuesta de sus admiradores, quienes le manifestaron buenos deseos y bendiciones para el inicio de ciclo.

María Victoria, leyenda del Cine de Oro mexicano, compartió en Instagram una fotografía celebrando Año Nuevo 2026 rodeada de su familia (IG)

Un enigma, la edad de María Victoria

El debate sobre la verdadera edad de la intérprete ha protagonizado discusiones recientes en redes sociales, dividiendo entre quienes aseguran que tiene 98 años y quienes afirman que ha alcanzado los 102.

El medio N+, citando a familiares directos, aportó certidumbre al informar que María Victoria tiene 102 años. Así, dado que se registra su nacimiento en 1923, el próximo 26 de febrero superará la barrera de los 103 años, cifra que subraya su longevidad y vigencia en la memoria colectiva del público mexicano.

Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, la diva María Victoria se mantiene como uno de los últimos íconos vivientes del cine de oro. (IG María Victoria)

Una bioserie para celebrar su legado

Además del indeleble impacto de su carrera, María Victoria se mantiene en la conversación mediática por la próxima realización de una bioserie sobre su vida. El proyecto fue confirmado ante la prensa por su nieto, Lucho Zepeda, durante una transmisión de De Primera Mano.

Zepeda explicó que la actriz “tiene mucha ilusión de muchas cosas que estarán sucediendo, que están analizándose”, especificando que el desarrollo de la serie avanza con lentitud: “La serie se está preparando, va por buen camino, pero va lento, porque las bioseries van lentas”, dijo el nieto.

Las dificultades para llevar a la pantalla este homenaje provienen de la reticencia de los productores, que priorizan las telenovelas y dudan por resultados económicos previos:

Con más de ochenta años de trayectoria, María Victoria Gutiérrez Cervantes se mantiene vigente en la música, el cine y la televisión mexicana, especialmente por el personaje 'La criada bien criada' (Foto: Instagram)

“No fue una buena experiencia la que tuvieron de María Félix en cuanto a ventas, los productores tienen que decidir y ver qué les conviene económicamente”. Insistió en que toda decisión depende de la actriz: “Claro, aquí no se mueve un dedo sin que mi abuelita quiera”.

La realización de una bioserie sobre la vida y carrera de María Victoria ha sido confirmada por su nieto, aunque avanza lentamente por dudas de productores (Archivo)

María Victoria Gutiérrez Cervantes, nacida en Guadalajara, Jalisco, cuenta con más de ochenta años de trabajo en la música, el cine y la televisión. Su vigencia ha quedado reflejada en personajes emblemáticos como “La criada bien criada”, figura central de una veta humorística que consolidó su lugar en la cultura popular mexicana.

