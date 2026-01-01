Varios heridos y amputados por uso de pirotecnia este inicio de año: 60% son menores de edad

Se registraron lesionados en varias entidades del país - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del año volvió a encender la alerta sobre los riesgos del uso de pirotecnia en las celebraciones decembrinas. Tras los festejos de Año Nuevo, se reportaron múltiples personas lesionadas en distintos estados del país, reabriendo el debate sobre el peligro que representan los fuegos artificiales cuando son manipulados sin medidas de seguridad.

Aunque su uso suele asociarse con momentos festivos, los artefactos pirotécnicos continúan provocando accidentes graves.

Autoridades de salud han confirmado la atención de pacientes con lesiones de consideración, algunas de ellas irreversibles, derivadas de explosiones ocurridas durante celebraciones familiares.

Estos hechos han generado preocupación social, especialmente por la participación de menores de edad. En varios casos, niños y adolescentes resultaron heridos al manipular pólvora, una práctica que persiste pese a los llamados constantes de prevención por parte de autoridades y organismos de protección civil.

Casos graves registrados durante las celebraciones

Algunos de los casos registrados fueron en Sinaloa y León - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los incidentes más delicados ocurrió en León, donde un menor de 13 años sufrió la pérdida parcial de una mano tras la explosión de pirotecnia que sostenía. El adolescente recibió atención inmediata de Protección Civil y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia.

En Piedras Negra, Coahuola, se informó del accidente de tres personas. En el primer caso se reportó en la colonia Hacienda la Laja cuando argumentaban que un menor de 13 años le había tronado una Paloma en la mano. Así mismo en la colonia cumbres el niño de 11 años Samuel Isai N sufrió quemaduras cerca de una de sus piernas luego de tronarle un cohete. En otro reporte Oscar Chavez Rivera de 25 años sufrió un golpe y quemaduras en la cara por lo que fue atendido en el lugar por socorristas.

En Sinaloa, específicamente en Guasave, también se registraron accidentes relacionados con pirotecnia que derivaron en amputaciones de dedos.

Además, se reportaron personas lesionadas en Mazatlán, lo que evidenció que el problema se presentó en distintos puntos del estado.

Un menor de 11 años de edad resultó con la amputación parcial de uno de sus dedos de la mano derecha cuando jugaba con pirotecnia en la zona rural del municipio de Cuencamé, Durango el pasado 16 de diciembre.

Un hombre de 72 años sufrió la amputación traumática de un dedo de la mano derecha tras la explosión de un artefacto de pirotecnia el 28 de diciembre. El accidente, ocurrido en Tonalá, fue confirmado por Protección Civil (PC), quien advirtió a los ciudadanos sobre el peligro del uso de pólvora.

Niños y jóvenes, los más afectados por la pirotecnia

Los más afectados en estas temporadas suelen ser menores de edad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con datos de la Fundación Mexicana para la Dermatología, la mayoría de los accidentes por pirotecnia ocurre en menores y jóvenes. Se estima que alrededor del 60 por ciento de los casos se presenta en personas de entre 5 y 14 años de edad.

Las partes del cuerpo más afectadas suelen ser las manos, el rostro y la cabeza, zonas altamente vulnerables cuando ocurre una explosión. Estas lesiones pueden dejar secuelas permanentes que afectan la movilidad, la apariencia y la calidad de vida de los pacientes.

Especialistas advierten que la falta de supervisión adulta son factores clave en estos accidentes. Por ello, insisten en la importancia de prohibir el acceso de menores a este tipo de materiales.

Un problema recurrente que exige mayor conciencia

Su uso puede provocar accidentes irremediables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las fiestas decembrinas, el número de accidentes relacionados con pirotecnia suele incrementarse.

La falta de medidas de seguridad y el uso irresponsable de pólvora aumentan el riesgo de accidentes graves.

En Sinaloa, durante 2024 se registraron 17 personas lesionadas por pirotecnia, mientras que en lo que va de esta temporada ya se han contabilizado al menos siete casos. Estas cifras reflejan que el problema persiste año con año.