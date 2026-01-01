México

Sergio Mayer Mori y su supuesta nueva novia pasan juntos Año Nuevo con románticas vacaciones en la playa

El ex granjero espera el 2026 muy bien acompañado

Guardar
El concursante de la La
El concursante de la La Granja y la stylist pasan juntos el Año Nuevo (captura de pantalla)

En medio de las celebraciones de fin de año, Sergio Mayer Mori optó por compartir la llegada de un nuevo ciclo junto a quien podría ser su nueva novia, Jessica Marmolejo.

La relación entre ambos ha permanecido alejada del escrutinio público, ya que ambos habrían decidido mantenerla en secreto desde antes de que Mayer Mori ingresara al reality La Granja.

¿Quién es Jessica Marmolejo?

Sergio Mayer Mori y Jessica
Sergio Mayer Mori y Jessica Marmolejo comparten tiempo juntos en una playa de México, mientras llega el 2026 (captura de pantalla)

Por su parte, Jessica Marmolejo se ha consolidado como una stylist de referencia dentro del ámbito artístico nacional.

Su trabajo ha sido fundamental para la imagen de figuras como Galilea Montijo, conocida por su participación en LCDLFMX3, y Aislinn Derbez, entre otras personalidades del espectáculo mexicano.

La capacidad de Marmolejo para vestir a celebridades la ha posicionado como una figura destacada en su sector, según detalla la fuente.

Sergio Mayer Mori y Jessica
Sergio Mayer Mori y Jessica Marmolejo comparten tiempo juntos en una playa de México, mientras llega el 2026 (captura de pantalla)

La stylist es originaria de León, Guanajuato, y su propuesta renovó el concepto de la moda televisiva gracias a una visión que fusiona piezas de lujo con principios de moda circular.

Jessica Marmolejo ostenta actualmente más de 300 mil seguidores en Instagram y un millón en TikTok, consolidándose como una de las asesoras de moda mexicanas con mayor alcance digital, según información publicada en sus propias redes sociales.

“Tianguera”, el concepto de Jessica Marmolejo

(IG: @marmolviejo)
(IG: @marmolviejo)

El recorrido de Marmolejo no comenzó en el circuito de las marcas internacionales, sino en los tianguis de León, donde seleccionaba ropa de segunda mano para crear atuendos únicos que compartía en plataformas digitales.

Este enfoque le permitió impulsar Tianguera, un concepto de moda circular cuyo propósito central consiste en ofrecer nuevas oportunidades a prendas usadas.

Gracias a su innovación, el talento de Marmolejo atrajo la atención tanto de marcas de alta costura como de celebridades mexicanas, entre ellas Dulce María y Karla Souza, con quienes mantiene colaboraciones vigentes en la actualidad.

Su salto a la televisión nacional ocurrió cuando comenzó a asesorar a Galilea Montijo para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’. El enfoque inicial incluyó un conjunto negro de Paris Rodríguez, complementado con cinturón de cuero y bolso Hermès.

Mientras la presencia de Marmolejo continúa creciendo en las redes y el mundo de la moda nacional, su trabajo sigue marcando tendencia al combinar la reutilización creativa con la colaboración estrecha junto a casas de alta gama.

