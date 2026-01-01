México

Peso Pluma desata polémica en MTY: arrestan a jóvenes por graffiti alusivo y el artista quiere sacarlos

La promoción del nuevo disco terminó en detención y el cantante avivó la conversación con su reacción viral en redes sociales

Guardar
Peso Pluma se convertirá en
Peso Pluma se convertirá en embajador de la moda en Nueva York. (Instagram)

La promoción del nuevo disco Dinastía, que es una obra conjunta entre Peso Pluma y su primo Tito Double P, se convirtió en el protagonista inesperado luego de un acto de “vandalismo” y “marketing urbano” en Monterrey, que llegó a oídos del mismo cantante de corridos tumbados.

Todo sucedió cuando dos jóvenes fueron arrestados mientras realizaban un graffiti en la vía pública con mensajes y logos alusivos al disco, estrenado el pasado 25 de diciembre en plataformas.

El hecho fue captado por las cámaras de videovigilancia y rápidamente desató un debate en redes sociales, en el cual intervino el mismo Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma.

El graffiti que lo desató todo

Peso Pluma une fuerzas con
Peso Pluma une fuerzas con Kate del Castillo, pero su nuevo corrido genera controversia por falta de innovación. (YouTube)

El incidente ocurrió cerca de las 22:30 horas sobre la avenida Francisco I. Madero, en el cruce con la calle Juan Méndez, en pleno Centro de Monterrey. Las cámaras del C4 municipal detectaron a los jóvenes utilizando un molde y pintura en aerosol para escribir “Dinastía, ya disponible” en las banquetas y otras zonas del primer cuadro de la ciudad.

Los implicados, identificados como Johan Asaf H, de 19 años, y José Manuel H, de 23, fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, quedando a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con el reporte, los oficiales aseguraron cuatro latas de aerosol y dos carteles utilizados para calcar el mensaje. Las imágenes y videos de la acción circularon rápidamente en redes sociales, mostrando cómo los jóvenes pintaron varias áreas del centro, lo que motivó la intervención de la policía bajo cargos de daño a la vía pública.

Peso Pluma interviene y las redes arden

Arrestan a jóvenes por graffiti
Arrestan a jóvenes por graffiti de su nuevo disco y el artista interviene. (Captura: X)

La noticia tomó un giro inesperado cuando Peso Pluma, al enterarse de la detención, reaccionó con un video en TikTok donde afirmó: “Ontan, yo los saco”.

El comentario no tardó en viralizarse y provocó una oleada de reacciones entre sus seguidores. Algunos celebraron el gesto del cantante, mientras otros cuestionaron el trasfondo del incidente.

En redes sociales, los comentarios fueron desde la admiración hasta la crítica. “Esas fueron las palabras de un rey”, “Unos exitosos a la vista”, “Tremendo marketing”, “El comentario de Peso deidad”, “Eso es mi peso pluma te agradezco de corazón”, “Tan buen gesto con esos jovenes”, y “Pero para los que venden droga, no hay castigo”, fueron algunas de las frases que circularon tras el video del intérprete de corridos tumbados.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado sí el cantante realmente intervino para que se solucioanra la detención de los dos jóvenes. E incluso su comentario fue borrado después en el video, aunque decenas de personas en redes sociales compartieron sus propias pruebas de que dicho comentario ocurrió.

Dinastía es un álbum colaborativo entre Peso Pluma y Tito Double P, estrenado justamente en Navidad para que todos los fans de ambos artistas, puedan escucharlo en “compañía de todas sus familias”.

El disco incluye canciones como “Intro”, “Dopamina”, “trucha” o “billete”. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música streaming.

Temas Relacionados

Peso PlumaMonterreygrafittiDinastíaTito Double Predes socialesmexico-viralesmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Cuántos artículos de la Constitución ha modificado Claudia Sheinbaum este 2025?

La gestión federal promovió reformas integrales que afectan derechos sociales, normas electorales, procedimientos penales y políticas sanitarias

¿Cuántos artículos de la Constitución

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

Un comunicado oficial de las autoridades señaló que las mismas fechas también fueron celebrados los custodios en el penal

Revelan presunta narcofiesta en el

Cervezas para “el bienestar”: alcalde de Amacuzac anunció reparto de 24 mil cervezas con gasto superior a 300 mil pesos

La publicación encendió la conversación pública sobre transparencia y celebraciones oficiales

Cervezas para “el bienestar”: alcalde

Maryjose Gamboa rinde protesta como primera alcaldesa de Boca del Río tras larga disputa con Morena por resultado en elecciones

El dirgente nacional del PAN celebró que la alcaldesa tomó posesión del cargo para el periodo 2025- 2029

Maryjose Gamboa rinde protesta como

Varios heridos y amputados por uso de pirotecnia este inicio de año: 60% son menores de edad

Las celebraciones dejaron víctimas con lesiones graves, principalmente menores, tras la manipulación de artefactos explosivos

Varios heridos y amputados por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan presunta narcofiesta en el

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

“Plan Michoacán” cierra el 2025 con nueve detenidos en aguacatero, armas, cartuchos y cargadores decomisados

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz, por homicidio doloso calificado tras concluir su gestión

Aseguran armas de grueso calibre, equipo táctico y municiones en Culiacán, Sinaloa

Edomex recuperó más de 3 mil 500 vehículos, medio millón de huachicol y mercancía valuada en casi 268 millones de pesos en 2025

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar presume sus mejores

Ángela Aguilar presume sus mejores momentos con Christian Nodal de 2025

Impulsan en TikTok demanda contra Yordi Rosado por despedir a empleada que le atraía

Peso Pluma despide el 2025 con romántico mensaje para Kenia Os: “El ángel más bello”

“Digo la verdad y no les gusta”: Yolanda Andrade enfurece ante críticas por su diagnóstico y anuncia posible bioserie

¿Vendrán a México? BTS confirma su regreso con álbum y gira mundial en 2026

DEPORTES

México en el centro del

México en el centro del deporte mundial: los eventos imperdibles de 2026

Copa Pacífica 2026: cuándo y dónde ver los juegos de este torneo de pretemporada

Hombres y mujeres que marcaron la lucha libre mexicana en 2025

Pumas vs Querétaro: estos serán los costos de los boletos para ver el primer juego de la temporada en CU

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025