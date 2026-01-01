Peso Pluma desata polémica en MTY: arrestan a jóvenes por graffiti alusivo y el artista quiere sacarlos

Peso Pluma se convertirá en embajador de la moda en Nueva York. (Instagram)

La promoción del nuevo disco Dinastía, que es una obra conjunta entre Peso Pluma y su primo Tito Double P, se convirtió en el protagonista inesperado luego de un acto de “vandalismo” y “marketing urbano” en Monterrey, que llegó a oídos del mismo cantante de corridos tumbados.

Todo sucedió cuando dos jóvenes fueron arrestados mientras realizaban un graffiti en la vía pública con mensajes y logos alusivos al disco, estrenado el pasado 25 de diciembre en plataformas.

El hecho fue captado por las cámaras de videovigilancia y rápidamente desató un debate en redes sociales, en el cual intervino el mismo Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma.

El graffiti que lo desató todo

El incidente ocurrió cerca de las 22:30 horas sobre la avenida Francisco I. Madero, en el cruce con la calle Juan Méndez, en pleno Centro de Monterrey. Las cámaras del C4 municipal detectaron a los jóvenes utilizando un molde y pintura en aerosol para escribir “Dinastía, ya disponible” en las banquetas y otras zonas del primer cuadro de la ciudad.

Los implicados, identificados como Johan Asaf H, de 19 años, y José Manuel H, de 23, fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, quedando a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con el reporte, los oficiales aseguraron cuatro latas de aerosol y dos carteles utilizados para calcar el mensaje. Las imágenes y videos de la acción circularon rápidamente en redes sociales, mostrando cómo los jóvenes pintaron varias áreas del centro, lo que motivó la intervención de la policía bajo cargos de daño a la vía pública.

Peso Pluma interviene y las redes arden

Arrestan a jóvenes por graffiti de su nuevo disco y el artista interviene. (Captura: X)

La noticia tomó un giro inesperado cuando Peso Pluma, al enterarse de la detención, reaccionó con un video en TikTok donde afirmó: “Ontan, yo los saco”.

El comentario no tardó en viralizarse y provocó una oleada de reacciones entre sus seguidores. Algunos celebraron el gesto del cantante, mientras otros cuestionaron el trasfondo del incidente.

En redes sociales, los comentarios fueron desde la admiración hasta la crítica. “Esas fueron las palabras de un rey”, “Unos exitosos a la vista”, “Tremendo marketing”, “El comentario de Peso deidad”, “Eso es mi peso pluma te agradezco de corazón”, “Tan buen gesto con esos jovenes”, y “Pero para los que venden droga, no hay castigo”, fueron algunas de las frases que circularon tras el video del intérprete de corridos tumbados.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado sí el cantante realmente intervino para que se solucioanra la detención de los dos jóvenes. E incluso su comentario fue borrado después en el video, aunque decenas de personas en redes sociales compartieron sus propias pruebas de que dicho comentario ocurrió.

Dinastía es un álbum colaborativo entre Peso Pluma y Tito Double P, estrenado justamente en Navidad para que todos los fans de ambos artistas, puedan escucharlo en “compañía de todas sus familias”.

El disco incluye canciones como “Intro”, “Dopamina”, “trucha” o “billete”. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música streaming.