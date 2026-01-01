Pame Verdirame lanza nuevo dardo contra Heliud Pulido y aviva versión de infidelidad en ‘Exatlón México’

Pame Verdirame dejó entrever una posible infidelidad de parte de Heliud Pulido. (@heliudpulido, @pameverdirame, Instagram)

La separación entre la futbolista Pamela Verdirame y el piragüista olímpico Heliud Pulido continúa generando conversación en redes sociales, luego de que ella insinuara una presunta infidelidad como causa del rompimiento.

En medio de versiones encontradas y comunicados públicos, el atleta mexicano finalmente reaccionó, aunque lo hizo de manera indirecta.

Pame Verdirame aludió a una presunta infidelidad como la causa de su separación de Heliud Pulido. (@pameverdirame, Instagram)

Las publicaciones que reavivaron la polémica

En días recientes, Pamela Verdirame compartió una serie de historias en Instagram que desataron especulaciones sobre una tercera persona involucrada en su relación con Pulido.

En una de ellas, publicó una conversación con una mujer que, según su versión, se habría acercado inicialmente como “amiga”. “Tengan cuidado que así empieza”, escribió la futbolista al mostrar la captura.

Posteriormente, difundió un recuerdo fechado en agosto de 2025, donde aparece desayunando con Heliud Pulido, su hija Rafaela y dos exintegrantes del equipo Rojo de Exatlón México: Ingrid Treviño y Sofía Arroyo. Desde entonces, usuarios en redes comenzaron a señalar a Arroyo como la presunta tercera en discordia.

Sofía Arroyo emitió un comunicado en el que negó categóricamente cualquier relación sentimental con Heliud Pulido. (@pameverdirame, @sofiarroyoc, Instagram)

Sofía Arroyo niega las acusaciones

Ante la ola de señalamientos, Sofía Arroyo emitió un comunicado en el que negó categóricamente cualquier relación sentimental con Heliud Pulido y advirtió que podría tomar acciones legales.

La nadadora rechazó ser parte del conflicto y pidió frenar las acusaciones falsas que, dijo, afectan su imagen pública.

El mensaje de Heliud Pulido en Instagram

Mientras Arroyo fijaba postura, Heliud Pulido se había mantenido en silencio. No obstante, la noche del 30 de diciembre el atleta utilizó sus historias de Instagram para compartir un reel con una reflexión de carácter espiritual, en la que se habla de resiliencia y de cómo Dios acompaña cada batalla personal.

Aunque no hizo mención directa a Pamela Verdirame ni a los señalamientos de infidelidad, el mensaje fue interpretado por muchos como una respuesta entre líneas a la controversia.

Un día después, Pulido publicó un breve video corriendo por el malecón de Tuxpan, Veracruz, su lugar de origen, reforzando la idea de que atraviesa el momento enfocado en lo personal y en su fortaleza emocional.

Pamela Verdirame cerró el año con un mensaje reflexivo en sus historias de Instagram. (@pameverdirame, Instagram)

El mensaje de cierre de año de Pamela Verdirame

En contraste, Pamela Verdirame cerró el año con un mensaje reflexivo en sus historias de Instagram, donde aludió al aprendizaje tras un periodo doloroso.

“GRACIAS 2025 por lo que llegó y por lo que dolió. Por los aprendizajes que no pedí, pero necesitaba”, escribió. Añadió que se queda con “la calma, la valentía y la certeza de que todo lo vivido me preparó para lo que viene”.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado de manera directa las versiones que circulan, pero el caso sigue generando reacciones entre seguidores de Exatlón México y del deporte nacional.