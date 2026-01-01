México

Nació Sofía Isabela, la primer bebé de 2026 en México

La pequeña llegó al mundo durante los primeros minutos del año

En los primeros minutos de 2026, el Estado de México registró un acontecimiento especial con el nacimiento de Sofía Isabela, quien se convirtió en la primera bebé del año en México. La niña llegó al mundo exactamente a las 00:01 horas en el Hospital de Gineco Obstetricia Número 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Tlalnepantla.

La llegada de Sofía Isabella marcó un momento simbólico para el sistema de salud, ya que el IMSS reportó que el nacimiento ocurrió en el primer minuto del 1 de enero, posicionando a la recién nacida como el primer registro oficial del año en el país. El evento cobró visibilidad en redes sociales y medios de comunicación, donde circularon imágenes captadas dentro del quirófano, donde personal médico realizó una cuenta regresiva para recibir a la bebé.

La madre, Andrea Tapia Álvarez, tiene 24 años, reside en Cuautitlán Izcalli y cursa estudios universitarios. Es madre soltera y, según fuentes hospitalarias, tanto ella como su hija se encuentran en buen estado de salud. Sofía Isabela pesó 2.8 kilos y midió 50 centímetros al nacer, datos destacados por el personal médico del hospital.

El Hospital de Gineco Obstetricia Número 60 cuenta con la certificación de la OMS y UNICEF como un “Hospital Amigo del Niño y de la Niña”, distinción que reconoce sus políticas de apoyo a la maternidad y al recién nacido. Este reconocimiento internacional coloca al hospital entre los centros de atención más comprometidos con la promoción de prácticas saludables de nacimiento y lactancia.

La llegada de Sofía Isabela se produjo en un contexto demográfico relevante para el país. Conforme a estimaciones del gobierno federal, en 2026 se prevé el nacimiento de menos de 2 millones de personas en México, cifra que refleja una tendencia de crecimiento poblacional moderado en los últimos años.

Durante el mismo inicio de año, otro nacimiento atrajo la atención en la entidad. A las 00:00 horas, el bebé llamado Michael nació en el hospital general IMSS Bienestar “Dr. Nicolás San Juan”, también en el Estado de México. Mientras que la Secretaría de Salud en Puebla, dio a conocer el primer nacimiento en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán la primera bebé del estado, con un peso de 3 kilos y 310 gramos. Los tres eventos fueron celebrados tanto en el entorno hospitalario como en redes sociales, donde se compartieron mensajes de bienvenida para los primeros ciudadanos del año.

