México

Los mejores aromatizantes naturales para eliminar malos olores en tu hogar de manera efectiva

Expertos y la EPA advierten sobre los compuestos nocivos de productos industriales y recomiendan optar por opciones naturales en ambientes domésticos

Guardar
El uso de aceites esenciales
El uso de aceites esenciales y de cáscaras de cítricos permite aromatizar y purificar el ambiente, mejorando la calidad del aire en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aromatizantes naturales han cobrado relevancia en los hogares mexicanos ante la búsqueda de opciones más saludables y ecológicas para mantener espacios libres de olores desagradables.

Y es que expertos en salud ambiental y organizaciones como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) han señalado que el uso de productos industriales puede liberar compuestos nocivos en el ambiente doméstico.

Frente a este escenario, cada vez más familias eligen alternativas naturales con el objetivo de neutralizar aromas indeseados y aportar frescura a los ambientes cotidianos. Esta tendencia, responde a una preocupación creciente por el bienestar y la sustentabilidad en la vida diaria.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son algunas de las mejores opciones naturales para mantener un olor agradable en tu hogar.

Aromatizante natural para recámaras, una
Aromatizante natural para recámaras, una opción casera y ecológica para mantener el ambiente fresco y relajante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los mejores aromatizantes naturales para eliminar malos olores en el hogar

Entre algunos de los aromatizantes naturales más efectivos para eliminar malos olores en el hogar se encuentran los siguientes:

  1. Bicarbonato de sodio: Absorbe olores en ambientes cerrados, refrigeradores y basureros. Coloca pequeños recipientes con bicarbonato en áreas problemáticas.
  2. Vinagre blanco: Neutraliza olores fuertes. Puedes dejar un vaso con vinagre en la habitación o limpiar superficies con una mezcla de agua y vinagre.
  3. Carbón activado: Atrapa y elimina olores persistentes. Coloca bolsas pequeñas de carbón activado en clósets, baños o cerca de la basura.
  4. Café en grano:  Los granos de café absorben olores y dejan un aroma agradable. Úsalos en pequeños recipientes o bolsas de tela en cocinas y refrigeradores.
  5. Hierbas frescas El romero, la menta, la lavanda y el tomillo aportan aromas naturales. Puedes colocarlas en jarrones o hacer ramilletes para colgar en diferentes espacios.
  6. Cítricos: Las cáscaras de naranja, limón o lima perfuman el ambiente y ayudan a neutralizar olores. Déjalas secar o hiérvelas en agua para aromatizar la casa.
  7. Aceites esenciales: Difusores de aceites esenciales de eucalipto, lavanda, limón o árbol de té eliminan olores y purifican el aire. También puedes mezclar unas gotas con agua y rociar en cortinas, sillones o alfombras.
  8. Canela y clavo de olor: Hervir ramas de canela y clavos de olor en agua desprende un aroma cálido y elimina olores desagradables en la cocina o sala.
Hierbas frescas como romero, menta,
Hierbas frescas como romero, menta, lavanda y tomillo aportan fragancias naturales y decoran diferentes espacios del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así que ya lo sabes, no hace falta gastar en caros aromatizantes elaborados con químicos sino que estos remedios naturales son ideales para dar un aroma fresco y delicioso a tu hogar.

Temas Relacionados

remedios naturalesaromatizante naturalhogarmexico-noticias

Más Noticias

Del Poder Judicial a Aguas: cuáles fueron las principales reformas este 2025

Los cambios institucionales aprobados en el año redefinen ámbitos clave de la política, la justicia y la seguridad

Del Poder Judicial a Aguas:

Joana Benedek, villana de Televisa que se retiró para experimentar su espiritualidad, reaparece y así luce ahora

La actriz rumana sorprendió con una fotografía actual y palabras de buenos deseos, despertando nostalgia y admiración entre quienes la recuerdan por sus entrañables villanas en las telenovelas

Joana Benedek, villana de Televisa

De Alicia Villarreal y Cruz Martínez a Angélica Vale y Otto Padrón: las rupturas más polémicas de 2025

Durante los últimos 12 meses, las separaciones amorosas de celebridades mexicanas dominaron las tendencias en redes sociales y medios de comunicación

De Alicia Villarreal y Cruz

Resultados Sorteo Magno 390 de Fin de Año Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 31 de diciembre 2025

Quienes resulten ganadores cuentan con un plazo de 60 días a partir de la publicación de los resultados para reclamar su premio

Resultados Sorteo Magno 390 de

Brugada anuncia que tomará días de descanso después de Año Nuevo: “Quiero ir a Oaxaca”

“Pienso descansar después del 31″, dijo en conferencia de prensa la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Brugada anuncia que tomará días
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a Pedro Inzunza, “El

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

Vinculan a proceso a Alejandro Baruc “N” en Michoacán: lo relacionan con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Joana Benedek, villana de Televisa

Joana Benedek, villana de Televisa que se retiró para experimentar su espiritualidad, reaparece y así luce ahora

De Alicia Villarreal y Cruz Martínez a Angélica Vale y Otto Padrón: las rupturas más polémicas de 2025

Sergio Mayer Mori y su supuesta nueva novia pasan juntos Año Nuevo con románticas vacaciones en la playa

A 5 meses de su ruptura, Laura Flores manda indirecta ¿para Lalo Salazar?: “No quiero estar mal acompañada”

Este es el récord que busca romper la Fiesta Electrónica de Año Nuevo en CDMX tras éxito de Polymarchs el año pasado

DEPORTES

Boxeo mexicano 2026: peleadores a

Boxeo mexicano 2026: peleadores a seguir durante todo el año

El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

Boxeo mexicano: esos don los campeones mundiales con lo que terminó México en el 2025

Reportan que el ascenso y el descenso volverían a la Liga MX en 2027

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres