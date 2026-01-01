México

Joana Benedek, villana de Televisa que se retiró para experimentar su espiritualidad, reaparece y así luce ahora

La actriz rumana sorprendió con una fotografía actual y palabras de buenos deseos, despertando nostalgia y admiración entre quienes la recuerdan por sus entrañables villanas en las telenovelas

Benedek se retiró del espectáculo
Benedek se retiró del espectáculo en 2012 tras la telenovela 'Dos hogares', buscando paz y plenitud alejadas del éxito profesional (@joana_benedek)

La actriz Joana Benedek interrumpió su prolongada ausencia de la vida pública con una publicación reciente en redes sociales, donde envió un mensaje de buenos deseos a sus seguidores por la Navidad y el Año Nuevo 2026.

La aparición digital resuena porque, tras dejar huella con papeles en telenovelas icónicas, Benedek optó por distanciarse del medio y buscar un camino alternativo centrado en el bienestar personal. Su inesperada reaparición provocó entusiasmo y nostalgia entre quienes la recuerdan en sus interpretaciones más memorables.

Un mensaje navideño de Joana Benedek

En el mensaje, Benedek escribió: “Mis queridos amigos: Que la Divina y Crística Navidad los bendiga con mucha salud, armonía y plena paz, a cada uno de ustedes, junto a todos sus seres amados. ¡Que el Año Nuevo 2026 sea fabuloso para todos! Les mando mucho amor y genuina alegría. ¡Mágica Navidad y hermoso 2026!”.

La espiritualidad, la astrología y
La espiritualidad, la astrología y distintas ramas religiosas forman parte central de la nueva vida de Joana Benedek tras su retiro (Foto: captura de pantalla/Instagram)

La actriz acompañó sus palabras con una fotografía enmarcada con motivos navideños que la muestra con el cabello rubio y su característico estilo, manteniendo la apariencia que la distinguió en televisión. Muchos usuarios comentaron con elogios, subrayando que “luce guapa como siempre”.

Desde su retiro, iniciado tras la telenovela “Dos hogares” en 2012, poco se conoce sobre el día a día de Benedek. La propia actriz ha explicado, en distintas entrevistas, que su alejamiento de los escenarios respondió a una búsqueda de plenitud alejada del éxito profesional.

Joana Benedek reaparece en redes
Joana Benedek reaparece en redes sociales tras años de ausencia con un mensaje de Navidad y Año Nuevo 2026 para sus seguidores (IG)

Un retiro para acercarse a su espiritualidad

En declaraciones en el Aeropuerto de la Ciudad de México recogidas por los medios, señaló:

“Me di cuenta de que ser exitosa en mi carrera no me proporcionaba la total paz y felicidad que buscaba. Cuando uno tiene una carrera de tantos años, es mentira decir que no te hace falta, pero son cosas que tienes que experimentar en otras áreas de tu vida, punto. Si te das cuenta que somos almas en evolución y lo único que encontramos aquí son medios de alcanzar nuestra liberación, de repente la carrera es una de las vertientes, no es la única”.

Durante este tiempo, Benedek, de origen rumano mexicano, dedicó sus esfuerzos a la espiritualidad, el estudio de la astrología y distintas ramas de la religión. La actriz ha manifestado que encontró por esta vía la tranquilidad y el sentido vital que la fama no le otorgó.

La actriz rumano-mexicana Joana Benedek,
La actriz rumano-mexicana Joana Benedek, recordada por sus papeles de villana en telenovelas, mantiene su atractivo y estilo característico (Foto: Instagram/@joana_denedek)

En otra entrevista, expresó: “No fue fácil dejar atrás tantos años en una industria que te hace sentir querida y valorada, pero encontré en mi búsqueda interior la paz que necesitaba”.

En el ámbito personal, Benedek contrajo matrimonio con Javier Vargas en 2022, en una ceremonia a la que asistieron figuras del espectáculo como Emilio Larrosa, Maribel Guardia y Shanik Berman.

El matrimonio marcó una nueva etapa, ya que la artista mantuvo un bajo perfil en redes sociales y evitó detallar aspectos de su residencia o rutina actual. Eventualmente, ha reaparecido con mensajes puntuales, dedicando palabras de optimismo a sus seguidores y ratificando su orientación hacia la vida saludable y el equilibrio energético.

La trayectoria de Benedek se remonta a su nacimiento en Bucarest, Rumania, el 21 de enero de 1972. Desde muy joven se inclinó por el modelaje y la actuación, comenzando su carrera artística en Venezuela, donde actuó en la telenovela “Pecado de amor” en 1996.

Joana Benedek contrajo matrimonio con
Joana Benedek contrajo matrimonio con Javier Vargas en 2022, marcando una nueva etapa personal lejos de la exposición mediática (Foto: Instagram/@shanikberman)

Más tarde se trasladó a Nueva York para perfeccionar su preparación actoral, lo que la llevó a eventos internacionales como los premios Lo nuestro. Fue entonces cuando productores mexicanos de Televisa notaron su presencia, facilitando su ingreso definitivo en la industria televisiva.

Entre finales de los años noventa y los primeros años del 2000, Joana Benedek se consolidó en la televisión mexicana con personajes de villana en telenovelas emblemáticas como “Amigas y rivales”, “Mujeres engañadas”, “Hasta que el dinero nos separe” y “Destilando amor”.

Su participación dejó una marca definitiva en una generación de televidentes. Actualmente, mantiene su distancia con el espectáculo, enfocada en fomentar la meditación, el reiki y la armonía personal. Aunque no descarta un regreso eventual a las pantallas, Benedek prioriza proyectos que le aportan bienestar y sensación de plenitud.

