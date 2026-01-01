México

“Gasto medio millón de pesos”: así ayuda Santa Fe Klan a los Reyes Magos en su barrio con regalos para niños

El rapero platicó sobre la importancia de retribuir a la comunidad que lo vio crecer

(Especial Infobae: Jesús Aviles)
El rapero Santa Fe Klan compartió que cada año destina medio millón de pesos en juguetes para niños de su barrio con motivo del Día de Reyes. Esta tradición, que el artista considera fundamental para su comunidad, ha sido celebrada por seguidores y vecinos, quienes reconocen el impacto de su iniciativa.

“Siempre trato de darles juguetes chidos”: la tradición de Santa Fe Klan

En declaraciones recientes para el programa Sale el Sol, Santa Fe Klan explicó:

“Siempre a los morrillos les llevo un juguete, siempre me faltan, porque son un chingo, pero casi siempre me gasto medio millón en juguetes”.

El rapero detalló que prefiere comprar artículos de calidad, como bicicletas y autos eléctricos, en vez de juguetes básicos.

“Si comprara carrillos feitos me alcanzaría para un ching*, pero también trato de darles juguetes chidos, siempre les doy el 6 de enero ahí en mi barrio”, comentó.

Durante la más reciente celebración, el músico extendió su apoyo más allá de su comunidad habitual.

“El año pasado como que traté de hacerlo diferente y fui a buscar a niños de otros barrios, porque a los de mi barrio les digo: ‘a ustedes siempre los aliviano’, ahora hay que alivianar a los de los otros barrios”, relató.

La acción de Santa Fe Klan ha sido bien recibida por la opinión pública. Usuarios en redes sociales y habitantes de Guanajuato, su ciudad natal, resaltan el esfuerzo constante del cantante por mantener viva la tradición de los Reyes Magos y por buscar que más niños tengan acceso a un regalo en esta fecha.

Las calles de un pueblo mexicano se engalanan con la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, donde tres hombres vestidos de Melchor, Gaspar y Baltasar recorren montados a caballo. Familias, niños y músicos se congregan en un ambiente festivo, rodeados de coloridas decoraciones y puestos típicos, para celebrar esta importante festividad que marca el cierre de la temporada navideña en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Aguilar y Nodal enfrentan críticas tras entrega masiva de juguetes en Zacatecas

Mientras tanto, la familia Aguilar y el cantante Christian Nodal encabezaron una entrega masiva de juguetes en Zacatecas en vísperas de la Navidad de 2025.

El evento se realizó en el municipio de Tayahua, donde la dinastía conformada por Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, Aneliz Aguilar y Christian Nodal repartió regalos y compartió momentos con la comunidad en el rancho El Soyate.

Las imágenes y videos de la jornada mostraron a Pepe Aguilar animando a la multitud con un megáfono, mientras los artistas interactuaban con vecinos y admiradores. No obstante, la entrega no estuvo exenta de controversias.

Usuarios en redes sociales criticaron la manera en que Ángela Aguilar distribuyó los obsequios, señalando que los arrojaba desde una camioneta en movimiento, lo que obligó a los niños a correr tras el vehículo.

Entre las reacciones, algunos internautas aplaudieron la tradición de la familia, pero otros cuestionaron la autenticidad del gesto, sugiriendo que buscaban mejorar su imagen pública. “Solo lo hacen para limpiar su imagen”, escribió un usuario en redes.

Temas Relacionados

Santa Fe KlanDía de ReyesjuguetesReyes Magosmexico-entretenimientomexico-noticias

