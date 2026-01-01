¿Cuántos bebés nacieron en el Metro de la CDMX este 2025?

Tres partos inesperados en el Metro de la CDMX: adolescentes sorprendidas, un mito urbano y la reacción inédita de los equipos de emergencia. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

El año 2025 cerró con un balance sorprendente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro: tres mujeres dieron a luz dentro de sus instalaciones, convirtiendo a este medio de transporte en escenario de nacimientos inesperados.

Estos partos fortuitos se sumaron a más de un centenar de atenciones médicas brindadas a usuarias embarazadas que presentaron complicaciones durante sus recorridos.

Las autoridades del Metro destacaron la respuesta inmediata tras nacimientos inesperados y decenas de atenciones médicas. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que, de enero a diciembre, se registraron 163 auxilios médicos relacionados con embarazos, que incluyeron desde desvanecimientos y malestares generales hasta contracciones avanzadas.

Los nacimientos dentro del Metro de la CDMX

Durante el 2025, el Metro de la Ciudad de México fue escenario de tres partos fortuitos que sorprendieron tanto a las usuarias como al personal operativo:

Deportivo 18 de Marzo, Línea 6: una adolescente de 13 años con ocho meses de gestación entró en labor de parto. Personal de la Policía Auxiliar y de Protección Civil asistió el nacimiento antes de que ambas fueran trasladadas a un hospital.

San Cosme, Línea 2: una joven de 17 años fue atendida en el cubículo de la estación tras solicitar apoyo por dolor abdominal y dio a luz con apoyo de personal de la Policía Bancaria e Industrial y de Protección Civil.

Pantitlán, Línea A: el 13 de septiembre, una usuaria de 21 años con 37 semanas de embarazo presentó contracciones intensas y dio a luz en el área de primeros auxilios.

En pleno Día de las Madres una niña de 13 años da a luz a bebé en la estación Deportivo 18 de Marzo del Metro CDMX. (X/ @MetroCDMX)

Estos casos se convirtieron en ejemplo de la capacidad de respuesta inmediata del sistema de transporte y de la coordinación entre distintas áreas de seguridad y protección civil.

Balance anual de atenciones

En total, el Metro contabilizó 163 auxilios a mujeres embarazadas durante 2025. Estos casos reflejan el compromiso del personal de seguridad y Protección Civil, que actuó de manera inmediata y coordinada ante emergencias médicas dentro de la red.

El mes con mayor número de casos fue mayo, con 26 atenciones. Estos datos reflejan la importancia de contar con protocolos de seguridad y atención inmediata en un espacio público que diariamente transporta a millones de personas.

El tercer nacimiento fue el 13 de septiembre, en Pantitlán de Línea A. Una usuaria, con 37 semanas de embarazo, solicitó ayuda tras presentar contracciones fuertes; fue llevada al área de primeros auxilios, donde dio a luz a una bebé. (SSC)

El organismo reiteró su lema “Cuidarte es parte del viaje”, subrayando que la vocación de servicio de su personal ha sido fundamental para responder con eficacia en situaciones que, en ocasiones, se convierten en el inicio inesperado de una nueva vida.

El mito de los viajes gratis

Cada vez que ocurre un nacimiento dentro del Metro, resurge la creencia de que los bebés nacidos en la red tienen derecho a viajar gratis de por vida.

Sin embargo, el STC ha aclarado que no existe ningún beneficio oficial de acceso permanente para estas personas. Se trata únicamente de un mito urbano que ha circulado durante años, sin respaldo legal ni administrativo.

La operación eficiente y la disposición del personal especializado en la red de transporte capitalina fueron clave para la atención de casos relacionados con gestantes durante el año pasado. (TW Metro CDMX)

De esta manera, el balance muestra la capacidad de respuesta del sistema y la importancia de contar con protocolos de atención en espacios públicos de gran afluencia.