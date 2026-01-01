México

Candelabrum Metal Fest 2026: primeras bandas confirmadas y cuándo será el festival en León

La quinta edición del festival de metal tendrá lugar en la Velaria de la Feria, en León, Guanajuato

La ciudad de León, Guanajuato se prepara para recibir el próximo 12 y 13 de septiembre a miles de aficionados con la llegada de la cuarta edición del Candelabrum Metal Fest 2026. El evento anunció las primeras bandas confirmadas para su cartel, entre las que destacan Bloodbath, Lifelover, Gehennah, Voltax, Mournful Congregation, Destruction y The Haunted. Todas ellas actuarán en la Velaria de la Feria de León, uno de los recintos más emblemáticos del Bajío.

El Candelabrum Metal Fest se ha consolidado como uno de los encuentros más influyentes para la comunidad metalera nacional y extranjera. La selección de agrupaciones incluye propuestas con trayectorias internacionales y bandas emergentes, lo que aporta variedad y frescura a la programación. La organización mantiene la expectativa de sumar más artistas al cartel en las próximas semanas.

Durante dos días, la ciudad de León se convierte en punto de encuentro para seguidores de todo el país y visitantes de otros países y continentes. El festival genera una importante derrama económica local, ya que atrae a un público diverso y contribuyendo a la oferta cultural y turística de la región.

Desde su primera edición, el evento ha ganado reconocimiento por reunir a exponentes que difícilmente realizarían giras en solitario por México. Esto ha fortalecido la confianza de los fanáticos y consolidado al Candelabrum Metal Fest como una referencia en la escena del metal latinoamericano. La expectativa sigue en aumento a la espera de nuevas confirmaciones para el cartel de 2026.

El Candelabrum celebrado desde el año 2022 en el Bajío mexicano se ha convertido en una tradición para los amantes del género. Pues además de ser un festival de metal es posible conocer más sobre la riquesa cultural de León, su gastronomía y sus sitios emblemáticos en el estado. De igual manera, el evento masivo ha logrado posicionarse como un punto de encuentro para seguidores del metal de diferentes generaciones y compartir su pasión por la música. Ya que al menos un día antes del festival también se realiza una prefiesta donde los fans pueden conocer y disfrutar de más grupos internacionales.

Precios y boletos para el festival Candelabrum 2026

Los boletos se encuentran disponibles en el sistema E-ticket con los siguientes costos.

  • Combo General Etapa 1: 3 mil 950 pesos.
  • Combo VIP Etapa 1: 5 mil 400 pesos.
  • Individual sábado 6 General Etapa 1: 2mil, 525 pesos.
  • Individual sábado 6 VIP Etapa 1: 3 mil 775 pesos.
  • Individual domingo 3 General Etapa 1: 2mil 525 pesos.
  • Individual domingo 3 VIP Etapa 1: 3 mil 775 pesos.

