Calendario de becas 2026: todas las fechas de pago confirmadas

Estas becas forman parte de programas del gobierno que buscan prevenir la desersión escolar.

Las Becas del Bienestar en México son apoyos económicos otorgados por el gobierno federal para promover la inclusión y permanencia escolar, así como para mejorar las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad.

Estas becas forman parte de los programas prioritarios de la Secretaría de Bienestar y otras dependencias federales, orientados principalmente a estudiantes y familias de bajos recursos.

Entre estas becas se encuentran la Beca para el Bienestar Benito Juárez y la Beca Rita Cetina a nivel federal.

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos de dichas becas se efectúan cada dos meses y se programan durante los meses pares.

Y aunque el gobierno aún no ha publicado una fecha oficial para el inicio de los pagos del 2026 los siguientes son las fechas de pago tentativas basadas en los calendarios de años anteriores.

Durante el año 2026 habrá nuevos pagos para quienes se registraron el año anterior.

Cuáles son las fechas tentativas de pagos para quiénes tienen la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez

Por un lado, a partir de febrero de 2026, los alumnos de secundaria que formen parte de la Beca Rita Cetina, implementada por el Gobierno de México, recibirán el primer depósito del año, destinado directamente a sus cuentas del Banco del Bienestar.

El programa, gestionado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, asignará mil 900 pesos a cada beneficiario regular, según precisó la Coordinación.

Estos estudiantes percibirán 3 mil 800 pesos en su primer pago, el doble del monto regular, ya que incluye los dos bimestres iniciales que corresponden al arranque de su ciclo escolar 2025-2026.

Para quienes cursan segundo y tercer año, la cantidad depositada será de mil 900 pesos, ya que en diciembre de 2025 recibieron el pago correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar, detalló la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Por su parte, para quienes tiene la Beca Benito Juárez, programa que está orientado a estudiantes de nivel preparatoria matriculados en instituciones públicas de México, estos obtienen un apoyo económico de $1,900 pesos cada dos meses, por lo que se estima que el primer pago también ocurra en febrero.

Como en otras entregas se estima que el depósito correspondiente a febrero será realizado de forma escalonada, según la inicial del apellido paterno de los padres, madres o tutores responsables del menor inscrito, puntualizó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Las entregas para los nuevos beneficiarios, es decir, quienes comienzan el primer año de secundaria en instituciones públicas, también están programadas para febrero.

El objetivo de estas becas es reducir los índices de abandono escolar y brindar un respaldo sostenido para que los jóvenes concluyan la educación básica.

El monto puede utilizarse para cubrir gastos relacionados con libros, materiales escolares, útiles de papelería, alimentos, uniformes y el costo del transporte entre el domicilio y la escuela.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales de la dependencia para conocer las fechas exactas de depósito y verificar la dispersión asignada para nuevos y antiguos beneficiarios.