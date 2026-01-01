México

Beca Rita Cetina 2026: ¿Es necesario renovar el registro con el cambio de ciclo?

Habrá nuevos beneficiarios para el año en otro nivel escolar

(Archivo)
(Archivo)

El proceso de inscripción y actualización para la Beca Rita Cetina en 2026 será importante para las familias con hijos en educación básica en México.

El trámite de inscripción no se realizará de manera automática, según informaron la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

El registro, tanto para nuevos solicitantes como para quienes ya son beneficiarios, exige la presentación de documentos actualizados a través de la plataforma oficial, garantizando así la vigencia del apoyo durante el ciclo escolar.

Cuándo sale la convocatoria para Beca Rita Cetina

Los tramites para las Becas
Los tramites para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se reanudarán hasta el 5 de enero (X@BecasBenito)

Para quienes cursan 4º, 5º y 6º de primaria, así como para estudiantes de secundaria, la ventana de inscripción en línea abrirá en enero de 2026.

En septiembre, la oportunidad se extenderá a quienes estén en 1º, 2º y 3º de primaria.

Cómo hacer el registro de la Beca Rita Cetina

  1. El trámite debe realizarse a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, donde el tutor o tutora debe registrarse utilizando la Llave MX, la identidad digital del Gobierno de México.
  2. Una vez creada la cuenta, es indispensable registrar tanto al tutor como a cada estudiante que solicite el apoyo, adjuntando la CURP certificada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y acta de nacimiento en formato PDF.
  3. El acceso a la plataforma requiere, como paso inicial, la creación o actualización de la cuenta Llave MX.
  4. El sistema solicita después la CURP del estudiante y datos de contacto del tutor, como el correo electrónico personal y el número telefónico.

Para que el alumno pueda ser registrado, es obligatorio que esté dado de alta en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). Además, la SEP advirtió que el proceso implica una actualización de datos, no una renovación automática, lo que obliga a las familias a confirmar su permanencia en el programa cada ciclo escolar.

De cuánto es el apoyo de la beca Rita Cetina

El programa otorga 1.900 pesos bimestrales por estudiante, distribuidos en cinco pagos durante el año escolar.

Si una familia tiene más de un hijo en el mismo nivel educativo, se adicionan 700 pesos por cada estudiante extra, por lo que el monto puede alcanzar 2.600 pesos para dos beneficiarios y 3.300 pesos para tres.

Estos recursos se entregan mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.

Pagos Beca Rita Cetina 2026

En cuanto al calendario de pagos, las entregas se efectúan en los meses de

  • febrero
  • abril
  • junio
  • octubre
  • diciembre

Mientras que julio y agosto quedan excluidos por ser vacaciones.

La dispersión se organiza según la primera letra de la CURP del beneficiario, y el cronograma se publica previamente en los canales oficiales de la CNBBBJ y de Julio León, titular de la coordinación.

Para cualquier consulta, la CNBBBJ ha habilitado el número telefónico 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00 (hora del centro de México), facilitando así la resolución de dudas y el acompañamiento en el proceso de registro.

