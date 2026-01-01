Aseguran armas de grueso calibre, equipo táctico y municiones en Culiacán, Sinaloa

Propiedad asegurada por las autoridades. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Un operativo interinstitucional realizado en Culiacán, Sinaloa, dejó como saldo el aseguramiento de armas de alto poder, municiones, equipo táctico y una camioneta, tras la ejecución de una Orden Técnica de Investigación (OTI) en un domicilio del fraccionamiento Portalegre Residencial II, informaron autoridades federales y estatales.

La diligencia fue encabezada por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, así como con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado.

Armas de alto calibre y equipo táctico asegurados

Durante la intervención, los agentes aseguraron:

13 armas largas, entre ellas un fusil Barrett calibre .50

6 armas cortas

73 cargadores de distintos calibres, incluidos dos de disco y dos para calibre .50

3 mil 300 cartuchos útiles

Vehículo incautado durante el cateo. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

En el inmueble se localizó además equipo táctico, consistente en prendas de vestir especializadas, dos chalecos balísticos y un casco táctico color café, así como una camioneta Ford, la cual fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

Refuerzan acciones de seguridad en Sinaloa

Las autoridades señalaron que el aseguramiento es resultado de las acciones coordinadas entre los gobiernos federal y estatal para combatir la delincuencia organizada y reforzar la seguridad en la capital sinaloense.

Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier emergencia al 911 o realizar denuncias anónimas al 089, con el fin de contribuir a las labores de prevención y seguridad.

Enfrentamiento en Navolato deja tres sujetos abatidos, seis detenidos y un importante arsenal asegurado

Un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales derivó en un enfrentamiento armado en la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato, que dejó tres civiles muertos, seis detenidos y el aseguramiento de un arsenal, vehículos y presunta droga, informaron autoridades de Sinaloa la noche del 30 de diciembre.

Seis sujetos fueron detenidos. (X/@sspsinaloa1)

Al llegar a un domicilio señalado, los agentes fueron atacados con armas de fuego, por lo que repelieron la agresión.

El saldo final fue de:

• 6 civiles detenidos

• 3 agresores reducidos

• 13 armas largas, 12 de ellas son fusiles AK-47 y 1 carabina M4

• 3 ametralladoras

• 57 cargadores para cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros

• Mil 770 cartuchos útiles de 7.62 x 39 milímetros

• 225 cartuchos útiles calibre 5.56 milímetros

• 10 chalecos

• 21 pastillas con características similares al fentanilo

• 3 vehículos, uno con reporte de robo

• 1 motocicleta