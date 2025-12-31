México

Xóchitl Gálvez acusa a hijo de AMLO de corrupción en construcción de Tren Interoceánico, revela audio: “Cuando se descarrile el tren, va a ser otro pedo”

La exsenadora pidió a la presidenta investigar los actos de corrupción en la construcción del tren “caiga quien caiga”

Xóchitl Gálvez acusó a Bobby
Xóchitl Gálvez Ruiz, exsenadora y excandidata presidencial de la oposición, acusó a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de cometer actos de corrupción en la construcción del Tren Interoceánico, que se descarriló el domingo pasado en Oaxaca, dejando un saldo de 13 personas fallecidas y casi 100 más lesionadas.

En su cuenta de X, la exlegisladora publicó un video en el que le pide a la presidenta Claudia Sheinbaum “ser muy responsables” con el descarrilamiento del tren e investigar “a fondo” los presuntos actos de corrupción “caiga quien caiga”, señalando al hijo del exmandatario morenista como un posible implicado.

“Coincido con la presidenta. Hay que ser muy responsables con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que cobró la vida de trece personas y dejó a más de cien lesionadas. Su responsabilidad como presidenta es que se investigue a fondo los actos de corrupción que ocurrieron durante la construcción de dicho tren. Caiga quien caiga, incluso si se trata de los hijos del expresidente López Obrador”, dijo la excandidata de oposición.

En la misma publicación, Gálvez Ruiz recordó que ‘Bobby’ López Beltrán fue asignado por López Obrador como supervisor de la construcción del Tren Interoceánico y del Tren Maya durante el sexenio anterior.

En este sentido, acusó que en ese momento, un amigo de López Beltrán fue proveedor en la construcción del Tren Interoceánico y mostró el audio de una presunta conversación entre el hijo del expresidente y su conocido, en la que se le escucha decir: “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”, mientras ambos ríen.

“Bobby López Beltrán fungió como supervisor de la obra. Un amigo de Bobby fue proveedor del tren. Incluso hay audios donde reconoce que dio moche. ¿Qué es eso de, luego de reconocer sus tranzas, decir: ya si se descarrila el tren, pues ese ya será otro pedo?“, criticó.

La excandidata presidencial condenó la supuesta complicidad, afirmando que este es el momento en que Sheinbaum Pardo debe mostrar un firme posicionamiento en el combate a la corrupción.

“Jugaron con la vida de las personas. Este es el momento en que la presidenta debe de demostrar que realmente va a combatir la corrupción”, concluyó.

