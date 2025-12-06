México

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

La Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) se enfocará en la inteligencia y uso avanzado de tecnología

El grupo se centrará en la inteligencia para combatir delitos de alto impacto. Crédito: Especial

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), creó un nuevo grupo de élite enfocado en dirigir y supervisar la investigación de delitos mediante el aprovechamiento de la tecnología informática.

Este grupo lleva el nombre de Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), y está adscrito a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Su titular estará encargado de coordinar los trabajos y funciones del cuerpo de agentes.

Una de las responsabilidades que tendrá la unidad es la planeación y ejecución de estrategias tácticas orientadas a la detención de quienes generan violencia en el país. Su esquema organizativo prevé además la creación de procedimientos específicos ante incidentes que puedan amenazar la seguridad pública en diversos contextos.

Otro aspecto central será el desarrollo de protocolos de prevención y reacción rápida frente a situaciones de emergencia, en especial aquellas que impliquen amenazas a servidores públicos.

| X / @OHarfuch
| X / @OHarfuch

En materia formativa, se contempla la instauración de programas de entrenamiento y capacitación especializada, los cuales serán coordinados junto a otras entidades de seguridad tanto nacionales como internacionales.

Además, se prevé la cooperación sistemática con las áreas de investigación de la propia Secretaría, así como con instituciones de los tres niveles de gobierno.

Agentes realizarán investigación para la captura de objetivos

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), publicado el pasado 1 de diciembre de 2025, la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) tendrá seis funciones principales, las cuales son:

  • Planear y realizar acciones de inteligencia, investigación y estrategias tácticas operativas para la identificación y captura de generadores de violencia.
  • Implementar procedimientos para atender incidentes que pongan en riesgo la seguridad de las personas, bienes y el medio ambiente.
  • Determinar los mecanismos orientados al acompañamiento, prevención y reacción ante emergencias que requieran la protección a personas servidoras públicas que sean propensas a agresiones o actos delictivos.
Foto: SSPC
Foto: SSPC
  • Implementar los esquemas de entrenamiento y capacitación especializada en tareas conjuntas y operaciones especiales, en coordinación con otras instituciones de seguridad.
  • Instrumentar mecanismos de colaboración con las áreas de investigación de la Secretaría, las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y las instancias competentes a nivel internacional.
  • Garantizar la atención de objetivos prioritarios y dar cumplimiento a mandamientos ministeriales y judiciales.

Estrategia Nacional de Seguridad Pública contempla el fortalecimiento de la investigación

Cabe señalar que la Estrategia Nacional de Seguridad presentada a principios de octubre de 2024 contempló cuatro objetivos para combatir la seguridad, entre los que se encuentran el “fortalecimiento de la inteligencia y la investigación”.

La SSPC no cuenta con un grupo de agentes policiacos que lleven a cabo tareas policiales, por lo que desde el arribo de García Harfuch se han lanzado convocatorias para establecer un cuerpo de seguridad.

Este grupo de élite basado en la investigación también correspondería a la necesidad de implementar tanto inteligencia como agentes policiacos en las calles, lo cual ha comenzado con despliegues en estados como Sinaloa y Michoacán.

El Gobierno de México expulsó
El Gobierno de México expulsó a 26 personas a Estados Unidos, esto derivado de presuntos vínculos con distintas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. (SSPC)

En el plan de seguridad nacional también se estableció la dotación y aprovechamiento de recursos tecnológicos para la obtención y análisis de información, esto con el objetivo de identificar y comprender dinámicas delictivas.

Además, se contempló la planeación y diseño de estrategias más afectivas para lograr la detención de generadores de violencia y combatir a los grupos delincuenciales.

