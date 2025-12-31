México

SSC desplegará más de 14 mil policías en la Ciudad de México para el operativo de Fin de Año

El operativo comenzará desde las 6 de la mañana del 31 de diciembre

El despliegue contempla las 16 alcaldías de la ciudad. (imagen ilustrativa) Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) coordinará un operativo especial con más de 14 mil policías para las festividades de Fin de Año 2025 y Año Nuevo 2026 en la Ciudad de México.

El dispositivo comenzará a las 6:00 horas del miércoles 31 de diciembre y se extenderá hasta finalizar las actividades del jueves 1 de enero.

Las acciones, enfocadas en salvaguardar la integridad física y patrimonial de habitantes y visitantes, se realizarán en conjunto con personal de las 16 alcaldías y cuerpos policiales.

Recursos y despliegue policial

El operativo contempla:

  • 14 mil 899 policías desplegados
  • 1 mil 18 vehículos oficiales
  • 5 grúas
  • 15 ambulancias
  • 13 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM)
  • 1 helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores
Infografía publicada en las redes sociales de la institución con motivo de informar el operativo. Crédito: SSC CDMX

Además, los Centros de Comando y Control (C2) de las seis zonas de la ciudad y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) realizarán el monitoreo de los puntos donde se desarrollen eventos para detectar cualquier incidencia.

Vigilancia en zonas clave

El dispositivo reforzará la seguridad y la vialidad en zonas residenciales, unidades habitacionales, casas habitación, edificios departamentales, centros y plazas comerciales, parques, deportivos, teatros y áreas restauranteras.

También se incrementarán los patrullajes a pie y en circuito para prevenir delitos y mantener la tranquilidad durante las celebraciones.

Seguridad en transporte y accesos carreteros

Los reportes de la SSC señalan que se ampliará la presencia policial en las 183 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y los 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), además de los principales accesos carreteros que convergen a la capital, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público y de quienes transitan por la ciudad.

Además, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará un dispositivo para asegurar la movilidad peatonal y vehicular, mediante el control de estacionamiento en lugares no permitidos y la aplicación del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. También se brindará asistencia y auxilio vial en accesos carreteros y zonas de alta afluencia.

Llamado a la ciudadanía y canales de contacto

Mediante sus canales oficiales, la SSC recomendó el uso de la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo al oficial del cuadrante y comunicarse con el número asignado en caso de emergencia.

Además, exhortó a la población a colaborar en las actividades preventivas y a actuar con responsabilidad, evitando situaciones de riesgo como conducir después de consumir bebidas alcohólicas o manejar cansado.

Asimismo, confirmaron que el operativo “Conduce sin alcohol” estará presente en más de mil puntos de revisión hasta el 11 de enero de 2026.

Datos clave de la noticia

  • Despliegue masivo: La SSC coordinará un operativo especial con 14 mil 899 policías para las festividades de Fin de Año 2025 y Año Nuevo 2026 en la Ciudad de México
  • Duración del operativo: El dispositivo iniciará a las 6:00 horas del 31 de diciembre y concluirá tras finalizar las actividades del 1 de enero
  • Recursos asignados: Además del personal policial, el operativo contará con mil 18 vehículos, cinco grúas, 15 ambulancias, 13 motoambulancias del ERUM y un helicóptero
  • Cobertura territorial: Se reforzará la seguridad en zonas residenciales, plazas comerciales, teatros, estaciones del Metro, CETRAM y accesos carreteros
  • Llamado a la ciudadanía: La SSC recomienda usar la aplicación “Mi Policía” y exhorta a evitar riesgos como conducir bajo efectos del alcohol o manejar cansado

