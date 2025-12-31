México

Un muerto y un herido tras ataque a balazos en un restaurante de mariscos del centro de la CDMX

Las autoridades capitalinas se encuentran realizando las indagatorias tras los hechos

El ataque fue confirmado por autoridades capitalinas.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque armado dejó una persona muerta por impacto de arma de fuego en la cabeza y otra lesionada dentro de un restaurante de pescados y mariscos en el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Según reportes oficiales, ambos individuos se encontraban dentro del establecimiento cuando un sujeto se aproximó y efectuó los disparos de manera directa.

Tras el ataque, personal de la SSC tomó conocimiento de una persona sin vida derivado de un impacto de arma de fuego en la cabeza, al interior de un restaurante y una persona lesionada.

Las primeras indagatorias señalan que el agresor habría huido en una motocicleta.

Las autoridades mantienen un cerco virtual para dar seguimiento al vehículo en el que se presume que escapó el presunto responsable.

El agente del Ministerio Público ya fue notificado de lo ocurrido para coordinar los servicios periciales y las investigaciones correspondientes en torno al caso.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni se reportan personas detenidas relacionadas con los hechos.

Como referencia del lugar, el sitio del ataque se encuentra cercano a la Plaza Meave, la cual es reconocida principalmente por la venta de productos electrónicos, teléfonos celulares, accesorios, equipos de cómputo, videojuegos y servicios de reparación técnica.

Reportes extraoficiales

Tras los hechos han comenzado a surgir las versiones de las presuntas víctimas del ataque.

Según información revelada por el periodista Antonio Nieto, el hombre asesinado presuntamente era el dueño del restaurante “aguachilango”, sin embargo, las autoridades no han confirmado el dato.

Asimismo, el comunicador señaló en su reporte que la persona herida sería el hermano del presunto dueño mencionado.

Información en desarrollo...

