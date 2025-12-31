México

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió a su bebé por negligencia de un médico: “Tuve un sangrado importante”

La conductora de ‘Cuéntamelo ya!’ rememoró el doloroso episodio que marcó un antes y un después en sus sueños de maternidad y en sus ideas sobre el amor en pareja

Roxana Castellanos revela la influencia
Roxana Castellanos revela la influencia de la supuesta negligencia médica en la pérdida de su embarazo y su vida personal (Foto: Instagram/@larox07)

Las confesiones de Roxana Castellanos sobre la maternidad y la pérdida de su bebé por una supuesta negligencia médica han dado de qué hablar, al revelar cómo ese episodio cambió de manera irreversible sus expectativas de vida y su visión sobre las relaciones de pareja.

Durante una conversación con Yordi Rosado, la conductora de ‘Cuéntamelo ya!’ relató con detalle el proceso emocional y físico que atravesó, así como el papel que las decisiones médicas jugaron en su historia.

En uno de los momentos más fuertes de la entrevista, Castellanos recordó la incredulidad que experimentó al descubrir que, después de varios días con síntomas y sin una atención oportuna, todavía conservaba el embarazo y que, si hubiese guardado reposo, habría existido la posibilidad de salvar a su hijo.

La conductora de 'Cuéntamelo ya!'
La conductora de 'Cuéntamelo ya!' detalla cómo el episodio afectó su visión sobre la maternidad y las relaciones de pareja (Crédito: Facebook)

La actriz destacó que fue un tiempo difícil de superar, declarando que requirió apoyo psicológico para aceptar la idea de no ser madre.

Según explicó, la etapa más temprana de su vida estuvo marcada por el deseo de formar una familia numerosa, llegando incluso a proyectar la llegada de hasta siete hijos.

Un síntoma que fue ignorado

Su relación con Leo, su primer novio y quien iba a ser su esposo, coincidió con este anhelo. El embarazo llegó durante estos años, pero la ilusión se desmoronó cuando experimentó un sangrado intenso a los cuatro meses de gestación.

De acuerdo con Castellanos, al comunicarse con su médico, este minimizó la situación e indicó: “No, tómate un Tylenol (paracetamol)”. Roxana siguió la indicación, pero pasaron dos días y los síntomas persistieron, con una inflamación evidente.

La atención insuficiente del médico
La atención insuficiente del médico durante el embarazo de Roxana Castellanos derivó en una experiencia traumática para la actriz mexicana (Fotos: Instagram/@roxcastellanosfan)

Un nuevo aviso al profesional resultó en una respuesta igualmente desestimatoria; aunque le ofreció verse en consulta, le reiteró que no había motivos de alarma. Finalmente, le notificó que el embarazo ya se había perdido, con un trato que Roxana definió como falto de sensibilidad.

“Lo fui a ver y me dijo: ‘Con ese sangrado -porque tuve un sangrado importante- ya el producto ahí salió’, ni siquiera me dijo ‘lo siento mucho,’ el pendejo”, contó.

Tres días después de este diagnóstico, Roxana tenía programada una gira con Ari Telch y, por ello, volvió a buscar el consejo del mismo médico para saber si podía viajar. El médico le aseguró que no existía ningún riesgo.

Al llegar a Morelia, la presentadora notó hinchazón inusual después de la primera función teatral y, tras la segunda, su ropa dejó de ajustarle. Camino a Zacatecas, los dolores se intensificaron, obligando a detenerse en un hospital de Zamora.

El deseo de Roxana Castellanos
El deseo de Roxana Castellanos de formar una familia numerosa se vio truncado tras un diagnóstico erróneo y la falta de reposo recomendado (Foto: Instagram/@larox07)

Allí, el doctor local explicó que no podía realizar un ultrasonido y recomendó trasladarla a la Ciudad de México.

Ya en la capital mexicana, un nuevo ginecólogo analizó su caso y le preguntó, sorprendido: “¿Quién te dijo que perdiste a tu bebé? Pero, ¿cuándo? Eso no es cierto”, lo que provocó en Castellanos una gran frustración.

En ese momento, Roxana sufrió efectivamente la pérdida del embarazo, tras lo cual comprendió, con dolor, que el reposo podría haber hecho la diferencia.

Roxana y la aceptación a no convertirse en mamá

Con el tiempo, Roxana Castellanos afrontó la imposibilidad de ser madre como un proceso personal de aceptación. Más adelante, tampoco llegó a casarse con el padre del bebé ni con una propuesta posterior de matrimonio.

La actriz denuncia que el
La actriz denuncia que el trato poco sensible del profesional de la salud complicó aún más el proceso emocional y físico luego del embarazo (Foto: captura de pantalla/YouTube)

De esa experiencia emergió una perspectiva sobre la vida en pareja que privilegia el espacio personal. Lo expresó explicitamente durante la charla:

“El ‘cada quien en su casa’ es lo más maravilloso para que las relaciones duren, porque basta ver las estadísticas de los casamientos y de los divorcios para saber que, realmente, hoy en día casi no duran los matrimonios”.

Actualmente, Castellanos mantiene una relación sentimental con un hombre que lleva 19 años divorciado, una situación que califica como “increíble”, pues coincide con el tiempo que ella ha vivido sola.

