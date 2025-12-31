México

Prohibición de cobro por reposición de tarjetas bancarias podría ser una realidad en México

La bancada de Morena propone en la Cámara de Diputados aprobar una reforma que impactaría directo en los cuentahabientes mexicanos

Cargo por reposición de tarjetas
Cargo por reposición de tarjetas bancarias podría quedar prohibido en México. (Foto: Pixabay)

En el contexto de creciente preocupación por la seguridad y los derechos de los usuarios de servicios financieros en México, una nueva propuesta legislativa busca eliminar el cobro por la reposición de tarjetas bancarias en casos de robo y extorsión, siempre que se acredite el delito mediante la documentación correspondiente.

Francisco Adrián Castillo Morales, diputado por Morena, ha presentado esta iniciativa que pretende modificar la legislación vigente para ofrecer mayor protección a quienes han sido víctimas de estos delitos.

Reforma propuesta ante la Cámara de Diputados

El diputado Francisco Adrián Castillo Morales impulsa una reforma que adiciona el artículo 8 Ter a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con el objetivo de prohibir el cobro de reposición de tarjetas bancarias por parte de las instituciones financieras en casos de robo o extorsión, siempre que el usuario documente el delito.

Según el documento presentado, las entidades que no acaten esta disposición enfrentarán sanciones previstas por la ley. Castillo Morales argumenta que este ajuste normativo permitirá que los usuarios afectados por situaciones fuera de su control, como la inseguridad, no tengan que asumir un costo adicional por recuperar acceso a su dinero.

Impacto de la inseguridad en los usuarios bancarios

El legislador señala que la inseguridad, manifestada en delitos como robos a transeúntes, asaltos en casa habitación, transporte público o dentro de instituciones bancarias, frecuentemente implica el robo de tarjetas de crédito o débito, lo que obliga a los usuarios a solicitar una reposición.

Francisco Adrián Castillo Morales, diputado
Francisco Adrián Castillo Morales, diputado de Morena, propone que cuentahabientes no paguen reposición de platico bancario en caso de robo. (Foto: Cámara de Diputados)

Bajo la propuesta, el pago por la sustitución del plástico quedaría exento en los casos mencionados, reconociendo que el usuario es una víctima y no debería afrontar un cargo extra para recuperar el acceso a sus fondos. Castillo Morales enfatiza que la confianza y seguridad de los clientes bancarios deben ser prioridades, sobre todo cuando han sido afectados por delitos.

Comisiones bancarias y necesidad de reforma

Según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las comisiones de las tarjetas de crédito corresponden a cobros por servicios o penalizaciones más allá del interés, incluyendo anualidad, disposición en efectivo e inactividad.

El diputado Castillo Morales sostiene que es necesario reformar la regulación para que estos cargos no recaigan sobre quienes han sufrido delitos como robo o extorsión, ya que actualmente los contratos bancarios contemplan diversas comisiones que afectan a los usuarios.

El documento presentado será analizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, abriendo el debate sobre cómo fortalecer los derechos de los clientes bancarios ante circunstancias delictivas.

Datos relevantes sobre la prohibición del pago de tarjeta bancaria en casos precisos

  1. Nueva propuesta legislativa: El diputado Francisco Adrián Castillo Morales, de Morena, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, buscando prohibir el cobro por la reposición de tarjetas bancarias cuando exista constancia de robo o extorsión.
  2. Requisito de documentación: La exención del cobro solo aplicaría si el usuario acredita el delito mediante la documentación correspondiente, como una denuncia ante las autoridades.
  3. Sanciones para bancos: Las instituciones financieras que no acaten esta disposición serían sujetas a las sanciones previstas en la ley.
  4. Contexto de inseguridad: El legislador argumenta que la frecuencia de delitos como robos y asaltos obliga a muchos usuarios a solicitar la reposición de sus tarjetas, lo que actualmente genera un costo extra para las víctimas.
  5. Revisión de comisiones bancarias: La iniciativa responde a la preocupación por las comisiones bancarias, señalando que los cargos por reposición afectan de manera injusta a los usuarios que han sido víctimas de delitos. El proyecto será revisado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

