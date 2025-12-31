México

Presupuesto del 2026 de la CDMX aumentará 7.5% para alcaldías

El presupuesto estará enfocado también en seguridad, obras de movilidad y programas sociales

El Gobierno de la CDMX
El Gobierno de la CDMX aumentará presupuesto a las 16 alcaldías en 2026 (Foto: Cuartoscuro)

El presupuesto de la Ciudad de México tendrá un incremento significativo para el próximo ejercicio fiscal, con un aumento del 7.5 por ciento destinado a las 16 alcaldías, así como mayores recursos para programas sociales, seguridad pública, vivienda, agua y obras estratégicas.

Así lo informó el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, quien subrayó que se trata de un presupuesto “enfocado en la gente” y en atender las principales necesidades de la capital.

Durante su declaración para Infobae México, Cravioto Romero explicó que el aumento presupuestal permitirá fortalecer las capacidades operativas de las alcaldías, con el objetivo de mejorar los servicios públicos, atender demandas comunitarias y ejecutar obras necesarias en cada demarcación.

Señaló que el incremento será equitativo y transparente, buscando reducir rezagos históricos en infraestructura urbana.

Inversión social y bienestar, ejes del presupuesto

El secretario de Gobierno de
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto informó que habrá inversión para el mantenimiento mahor de la Línea 3 del Metro en 2026 (Crédito: X | @craviotocesar)

El secretario de Gobierno destacó que todos los programas del Bienestar contarán con mayores recursos, reafirmando el compromiso del gobierno capitalino con los sectores más vulnerables de la población.

Entre los rubros prioritarios del presupuesto se encuentran:

  • Programas sociales enfocados en apoyo a familias, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.
  • Inversión en vivienda, con proyectos que permitan mejorar el acceso a espacios dignos.
  • Recursos para el abastecimiento de agua y obras hidráulicas ante la crisis hídrica que enfrenta la ciudad.
  • Obras públicas estratégicas, consideradas necesarias para el desarrollo urbano y la movilidad.

Cravioto enfatizó que el objetivo es que cada peso del presupuesto tenga un impacto directo en la calidad de vida de las y los capitalinos, bajo una visión social y de cercanía con la ciudadanía.

Seguridad pública con recursos suficientes

El gobierno de la CDMX
El gobierno de la CDMX invertirá en Seguridad para 2026 (Crédito: Cuartoscuro)

En materia de seguridad, el funcionario aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana contará con un presupuesto suficiente, el cual crecerá conforme a la inflación.

Explicó que se están realizando adecuaciones en la estructura de la dependencia para que la policía esté más cercana a la población y sea más eficiente en la prevención del delito.

“La seguridad es una prioridad permanente, por eso el presupuesto garantiza su operación y fortalecimiento”, afirmó.

Sin nuevos impuestos para la ciudadanía

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la postura del gobierno capitalino respecto a los impuestos. César Cravioto fue tajante al señalar que no habrá aumento de impuestos, más allá de los ajustes inflacionarios previstos por la ley.

“El compromiso es no cargarle más la mano a la ciudadanía; los ajustes serán únicamente por inflación”, puntualizó.

Metro y Cablebús: movilidad prioritaria

Se espera que en 2026
Se espera que en 2026 se continúen y se inicien las obras civiles de tres líneas del Cabeblus Foto: X/@turismocdmx.

En cuanto a movilidad, el secretario de Gobierno informó que el presupuesto también contempla recursos para el mantenimiento mayor de la Línea 3 del Metro, una de las más utilizadas de la red, así como para la construcción de nuevas líneas de Cablebús.

Entre los proyectos destacados se encuentran:

  • Línea 6 del Cablebús, que conectará Milpa Alta con Tláhuac.
  • Nuevas líneas que unirán Álvaro Obregón con Magdalena Contreras y otra en Tlalpan.

Respecto a la Línea 6, Cravioto señaló que ya existen avances importantes en los proyectos ejecutivos y que las asambleas ciudadanas realizadas fueron positivas, ya que la población aprobó la obra. Por ello, se prevé que la obra civil inicie en 2026.

Datos rápidos

  1. El presupuesto de la CDMX aumentará 7.5% para las 16 alcaldías.
  2. Se reforzarán programas sociales, vivienda, agua y obras públicas.
  3. Seguridad pública tendrá presupuesto suficiente y ajuste inflacionario.
  4. No habrá nuevos impuestos, solo ajustes conforme a la inflación.
  5. Se destinarán recursos al Metro y nuevas líneas de Cablebús, incluida la Línea 6.

