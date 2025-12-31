Los cinco momentos clave que dejaron los conciertos de Bad Bunny en México este 2025. (Instagram)

Los ocho conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México han concluído. Durante dos semanas el Conejo Malo convirtió a la CDMX en la capital del perreo, con incontables sorpresas para sus fanáticos. Al final quedó demostrado que el reguetón y el puertorriqueño trascienden más allá que una simple figura para el mercado juvenil: se convirtió en uno de los eventos sociales, culturales, musicales y económicos más relevantes del 2025.

El DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour se llevó las palmas este año en cuanto a conciertos de refiere. Su realización generó ecos que fueron más allá del icónico recinto ubicado en Iztacalco. La simple presencia del cantante en territorio nacional desató un sinnúmero de sucesos: desde peleas entre influencers, reuniones inesperadas, colaboraciones históricas, caídas en el escenario, homenajes luctuosos, movimientos en el ámbito deportivo, reventas a precios por los cielos y un flujo económico para la historia.

Aquí reunimos cinco momentos clave de sus conciertos y el paso de Bad Bunny por México.

Invitados mexicanos en los conciertos de Bad Bunny

Julieta Venegas y Bad Bunny: las emotivas FOTOS que nadie vio de sus ensayos antes del show en CDMX. (Instagram)

Desde luego entre los momentos icónicos de sus conciertos se encuentra la aparición de Julieta Venegas y Natanael Cano. Ambos tienen colaboraciones con el cantante, pero más allá de simplemente interpretar sus temas en el escenario, su aparición tiene significados más profundos.

En el caso de Natanael Cano y Grupo Frontera su aparición junto a Bad Bunny, el icono más grande la música mundial en la actualidad, se siente percibe como un reconocimiento histórico e importante hacia el género de los corridos tumbados y el regional mexicano.

Por su parte, que Julieta Venegas pudiera interpretar uno de sus temas más reconocidos -“Lento”- frente al cantante, no sólo es emocional para los fans mexicanos, sino para el mismo Benito quien creció con su música y se ha declarado fan incondicional de la cantante desde que comenzó su carrera.

El combo entre Natanael Cano y Grupo Frontera, versus Julieta Venegas, representan dos diferentes generaciones de la música, unidas y consolidadas en la gira de conciertos más importante de Latinoamérica en 2025.

Bad Bunny felicita a La Virgen de Guadalupe

Bad Bunny celebra la Virgen de Guadalupe en su tercer concierto en México y fans cantan “La Guadalupana”. (Infobae México)

Sin duda lo que más emociona a los mexicanos durante un concierto internacional, es que el extranjero demuestre cercanía con los nuestros y nuestra cultura. En ese sentido, que Bad Bunny felicitara a la Virgen de Guadalupe, icono religioso nacido en México, pero venerado en Latinoamérica, fue un gran gesto que quedó marcado durante su gira.

Fue durante su tercer concierto del viernes 12 de diciembre, que Concho -el Sapo mascota de su gira- señaló que a pesar de ser puertorriqueño, “con mucho respeto” quería felicitar a La Virgen de Guadalupe en su día. La mención generó una ola de comentarios en redes sociales y muestras de agradecimiento.

La sección de sus ocho conciertos, en donde el Sapo Concho aparecía en las pantallas para hablar con el público estuvo plagada de momentos en donde Bad Bunny celebró la cultura mexicana, con menciones especiales a los tacos de canasta, el Zócalo de la Ciudad de México, hasta la felicitación a la Morena del Tepeyac.

La Casita como fenómeno social

Galilea Montijo y Karol Sevilla junto con Bad Bunny en La Casita. (Instagram)

Sin duda La Casita de Bad Bunny es un elemento que generará múltiples análisis de carácter social y económico en el futuro. Antes de los conciertos, ya habría generado polémica y debates acerca de las clases sociales, la facilidad económica de ciertos grupos y el privilegio. Sin embargo, una vez llevados a cabo los conciertos, el hogar puertorriqueño se convirtió en el epicentro de encuentro social más comentado de todos. La socialité mexicana se reunió allí a lo largo de las ocho noches de conciertos. Desde estrellas de Hollywood, talentos del cine y la televisión mexicana, influencers de redes sociales, hasta personalidades del ámbito deportivo y musical. A continuación algunos de los más recordados:

Salma Hayek

Yalitza Aparicio

Luisito Comunica

Penta Zero Miedo

Danna

Latin Mafia

Santa Fe Klan

Octagón Jr.

Mr. Iguana

Ana de la Reguera

Galilea Montijo

NSQK

Loreto Peralta

Carolina Miranda

Yeri Mua

Carol Sevilla

Manelyk

Y muchos más.

Un movimiento económico que marcó a CDMX

Puerto Rican singer Bad Bunny performs during a concert of his "DeBi TiRAR MaS FOToS World Tour" in Mexico City, Mexico, December 10, 2025. REUTERS/Henry Romero

Los ocho conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México generaron una derrama económica estimada en $3 mil 228 millones de pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente $177 millones de dólares, según cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Los principales sectores beneficiados fueron los de alimentos y bebidas, transporte, hospedaje, entretenimiento y comercio minorista.

Gracias a los shows del puertorriqueño la ocupación hotelera en las zonas cercanas al Estadio GNP Seguros alcanzaron entre 80% y 90%. OCESA informó que el fenómeno adquirió una dimensión global, con asistentes provenientes de 77 países y un 45% del público originario de otros estados de México.

Además, el 60% de los asistentes tuvo una media entre los 18 y 34 años, segmento clave para el consumo cultural. La demanda por boletos fue histórica: más de 3 millones de personas intentaron comprar entradas a través de Ticketmaster México.

La reconciliación histórica entre Bad Bunny y J Balvin

La reconciliación entre Bad Bunny y J Balvin. (Instagram)

La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS en México quedó marcada por un momento inesperado: la reconciliación pública entre J Balvin y Bad Bunny, dos de las figuras más influyentes del reguetón.

“El pasado es pasado, que ya somos hombres, hemos madurado, tanto tú como yo. Si alguna vez fui estúpido, ya sabes que nos disculpamos siempre”, le dijo J Balvin a Bad Bunny arriba del escenario.

Durante años, ambos artistas evitaron compartir escenario debido a desacuerdos surgidos tras los Latin Grammy 2021, cuando J Balvin criticó la falta de reconocimiento al género urbano. La distancia entre los artistas se mantuvo hasta el 21 de diciembre, fecha en la que coincidieron sobre el escenario del Estadio GNP.

“Si algún momento falté en algo, ya yo me disculpé hace mucho tiempo, la gente no sabe pero nosotros conversamos hace varias semanas. Estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima y que bueno que fue en México”, cerró Bad Bunny.

Su reconciliación quedó marcada como uno de los momentos más históricos para los fans del género urbano. Decenas de memes inundaron las redes sociales y las imágenes de aquella noche generaron un impacto mediático que tocó las fibras sensibles de millones de fans en Latinoamérica, no sólo de quienes estuvieron presentes durante aquel show en el Estadio GNP Seguros.