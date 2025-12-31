Jorge Romero afirma que aprobación de Morena es por la entrega de becas y pensiones: “En todo lo demás están feamente reprobados”

El dirigente nacional del PAN arremete contra programas sociales. | Crédito: Cuartoscuro

Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), arremetió en contra de Morena, al afirmar que la aprobación de la ciudadanía hacia los gobiernos encabezados por el partido oficialista se debe a los programas sociales, como la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y las becas ‘Benito Juárez’.

En su cuenta de X, Romero publicó un video en el cual señala que este año el partido de oposición relanzó su plataforma política, con el objetivo de “recuperar la esencia” de ser un “instrumento de ciudadanía”.

En este sentido, destacó que un 46% de la población “no cree el cuento” del llamado Movimiento de la Cuarta Transformación, por lo que consideró que la única política en la que aprueban a Morena es en repartir los programas sociales, cuestionando “¿Quién podría estar en contra de eso?“.

“En la única política en la que salen aprobados es en repartir programas sociales. Pues sí. O sea, ¿Quién podría estar en contra de eso? En todo lo demás, están feamente reprobados. Y hay más de un 46% que lo sabe.

“Así es que si todo ese 46% quiere un vehículo de participación, es el Partido Acción Nacional. Lo tenemos resuelto. Póngannos a prueba”, aseveró.

Jorge Romero afirma que el PAN va por desplazar a Morena de la Presidencia en 2030

El 29 de noviembre pasado, Jorge Romero afirmó que el PAN tiene como meta conquistar la Presidencia de la República en 2030 y “sacar al cártel de Morena de Palacio Nacional”.

Durante la XXVI Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Acción Nacional (PAN), Romero señaló que el PAN trabajará para recuperar la Cámara de Diputados en 2027 y, posteriormente, alcanzar el Ejecutivo federal.

Sostuvo que el partido se prepara desde ahora para construir una alternativa sólida que pueda competir con Morena y afirmó que la ciudadanía busca opciones diferentes al actual gobierno.

Como parte de la estrategia para fortalecer la presencia del PAN, Romero anunció la apertura digital de la afiliación al partido, permitiendo a cualquier ciudadano sumarse de manera sencilla a través de internet.

Subrayó que esta iniciativa busca ampliar la base de militancia y facilitar la participación de más mexicanos en la vida política del país.

El líder panista también adelantó que en 2026 el PAN presentará un nuevo Plan de Acción por México, el cual estará enfocado en temas de seguridad, salud, economía y desarrollo social, con el objetivo de responder a las principales preocupaciones de la sociedad.

Romero insistió en que, según sus datos, existe una parte importante de la población que no está satisfecha con el rumbo del país bajo el gobierno de Morena, lo que da al PAN la oportunidad de posicionarse como una opción viable para el futuro político nacional.