Estas son las políticas a favor de las mujeres que se crearon en México durante el 2025

El gobierno de Sheinbaum impulsó diversas reformas a favor de las mujeres en 2025. | Jovany Pérez

La agenda feminista tuvo diversos avances a lo largo del 2025, tanto con acciones impulsadas por las colectivas a nivel nacional, como por las reformas y decretos creados en el gobierno federal, con el objetivo de fortalecer los derechos de las mujeres y disminuir las brechas de desigualdad.

Entre los cambios más relevantes, está la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, que si bien se formó desde el 2024, inició formalmente operaciones en mayo pasado, asumiendo las funciones de la extinta Conavim para centralizar la coordinación de políticas de igualdad sustantiva y prevención de la violencia de género.

Otra de las acciones está la aprobación del Paquete de Reformas Constitucionales para la Igualdad Sustantiva, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en octubre del 2024, pero fueron avaladas finalmente por el Senado en diciembre del 2025.

Dichas reformas incorporan la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en normativas como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Uno de los principales objetivos de las reformas en materia laboral es prohibir la desigualdad salarial, es decir, que las mujeres perciban menos ingresos que los hombres por el mismo puesto de trabajo.

También se puso en marcha del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), iniciado el 1 de mayo. A través de este programa, el Gobierno de México, por medio de la Secretaría de las Mujeres, ha brindado hasta el 22 de diciembre un total de 864 mil servicios a 377 mil 124 mexicanas en las 32 entidades del país.

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, estos servicios se han ofrecido en los 678 Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes Comunitarias y Emancipación para las Mujeres), así como mediante Unidades Móviles y la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres.

La dependencia agregó que el despliegue del PAIBIM responde a la instrucción de la presidenta de concretar las reformas constitucionales presentadas en octubre de 2024, que elevaron la igualdad sustantiva a rango máximo.

Erradicación del abuso sexual infantil y embarazo adolescente

A principios de diciembre, la Secretaría de las Mujeres presentó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, enfocada en combatir el abuso sexual y reducir embarazos en menores.

El plan incluye acciones interinstitucionales como la entrega de recursos a 50 municipios con altos índices de violencia sexual y embarazos adolescentes, así como intervenciones en escuelas y comunidades.

Asimismo, promueve la educación integral en sexualidad, la capacitación de personal docente y de salud, y la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres. Además, la Línea de las Mujeres 079 y lineamientos obligatorios en escuelas refuerzan la prevención y atención de casos.

Combate al acoso y abuso sexual

Un mes antes, en noviembre, el gobierno federal presentó un Plan Integral contra el Abuso Sexual, pocas semanas de que la presidenta Sheinbaum Pardo fue víctima de este delito cuando caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En su momento, la Secretaría de las Mujeres indicó que el plan está centrado en la prevención, atención integral y acceso a la justicia para las víctimas, e incluye campañas educativas para visibilizar el consentimiento y erradicar mitos en torno a la violencia sexual, así como la capacitación obligatoria de funcionarios públicos y personal de salud en perspectiva de género y derechos humanos.

El plan refuerza la red de abogadas para brindar acompañamiento legal a las víctimas y fortalece la coordinación con autoridades estatales y municipales, además de implementar protocolos de actuación en instituciones educativas, de salud y justicia.

Durante la presentación del plan, Citlalli Hernández hizo un llamado a que los hombres reflexionen sobre conductas machistas y asuman su responsabilidad en la erradicación de la violencia sexual, destacando que la prevención requiere cambios culturales profundos.

Despenalización del aborto

En materia de derechos reproductivos, varios estados avanzaron en la despenalización del aborto. Campeche, Yucatán y Tabasco permitieron la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la penalización en Chihuahua y Tlaxcala.

Aunque se han logrado avances, siguen pendientes asuntos como la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, la tipificación de la violencia obstétrica y la elaboración de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos por feminicidio. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres mantienen estos temas como prioridad en la agenda legislativa.