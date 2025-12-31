México

Escándalos en tribunales: las figuras públicas que enfrentaron la justicia en 2025

Las historias privadas de celebridades terminaron bajo escrutinio jurídico y mediático, provocando intensos debates sobre los derechos y los límites de la exposición pública

El año 2025 estuvo marcado
El año 2025 estuvo marcado por escándalos legales de famosos en México, que llevaron su vida privada a los tribunales. (Instagram: Belinda, Maribel Guardia / EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

A lo largo de 2025, los tribunales mexicanos se vieron envueltos en una serie de escándalos vinculados al mundo del espectáculo, donde la vida privada de artistas y figuras públicas se trasladó a instancias legale bajo la mirada de la opinión pública.

Los litigios, cargados de acusaciones cruzadas y procesos judiciales prolongados, pusieron en debate nacional los límites entre la exposición mediática y el derecho a la privacidad, así como la urgencia de atención a la violencia familiar y la protección de los menores.

Alicia Villarreal rompe el silencio: la denuncia por violencia familiar contra Cruz Martínez pone fin a dos décadas de matrimonio. Credito: @lachicaunica_
  • Maribel Guardia e Imelda Tuñón: la custodia de José Julián en disputa

Durante los primeros meses del año, el conflicto familiar entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón escaló hasta transformarse en uno de los litigios más seguidos por la prensa mexicana durante meses, alimentado por declaraciones públicas y filtraciones mediáticas.

Mientras la condutora y Tuñón buscaban el bienestar de José Julián, expusieron recíprocamente acusaciones de infidelidad y problemas de adicción, lo que intensificó la atención en el proceso.

Finalmente, un juez resolvió a favor de Imelda Garza Tuñón, otorgándole la custodia del menor, lo que dejó en evidencia la fractura definitiva en la relación familiar.

Los litigios por la custodia de menores entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón centraron la atención mediática durante meses. Crédito: Youtube, Addis Tuñon
  • Alicia Villarreal y Cruz Martínez: denuncias y proceso penal por violencia familiar

En el ámbito de la música, Alicia Villarreal conmocionó al público al hacer pública su denuncia por violencia familiar en contra de su entonces esposo, Cruz Martínez, líder de Los Kumbia Kings.

La cantante de regional mexicano formalizó la acusación ante la Fiscalía Especializada en Feminicidio y Delitos Cometidos Contra las Mujeres en Nuevo León, aportando pruebas de las agresiones físicas y psicológicas sufridas.

En noviembre, el productor musical fue vinculado a proceso por violencia familiar en sus diferentes modalidades, mientras el caso sigue bajo investigación. Paralelamente, vivieron el final del matrimonio de más de veinte años.

Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez por violencia familiar ante la Fiscalía Especializada en Feminicidio, iniciando un proceso penal. Crédito: TikTok/meleniecarmona
  • Lupillo Rivera y Belinda: acusaciones cruzadas y procesos en curso

El conflicto entre Lupillo Rivera y Belinda se intensificó hacia octubre de 2025, cuando la cantante presentó una denuncia contra Rivera por violencia digital y mediática, acusándolo de divulgar detalles privados de su relación pasada.

Inicialmente, el hermano de Jenni Rivera negó haber recibido notificación oficial, pero posteriormente admitió el vínculo sentimental y formalizó una contrademanda por presunta falsedad de declaraciones.

Aunque “El toro del corrido” ofreció disculpas públicas, ambos litigios permanecen abiertos en los tribunales, consolidándose como uno de los enfrentamientos legales más comentados del año.

Lupillo Rivera y Belinda protagonizaron uno de los procesos judiciales más mediáticos, con denuncias de violencia digital y contrademandas. YT: Imagen Entretenimiento // De Primera Mano
  • Christian Nodal, Cazzu y la batalla por la custodia de Inti

Otro de los episodios que atrajo la atención fue la disputa entre Christian Nodal y Cazzu, en medio del seguimiento mediático de la relación entre el sonorense y Ángela Aguilar.

La cantante argentina denunció públicamente que su ex pareja no cumplía con sus obligaciones como padre y se negaba a establecer una pensión alimenticia justa para su hija Inti.

Ante la presión mediática y las declaraciones de Cazzu, Nodal interpuso una demanda judicial para definir las condiciones de convivencia y el monto de la pensión provisional de su primogénita. Debido a que juez admitió la demanda, se abrió un proceso que aún busca resolución.

La disputa por la custodia de Inti enfrentó a Christian Nodal y Cazzu, señalando incumplimiento de pensión alimenticia y obligaciones parentales. (Tiktok: Cazzuglobal)
  • Fátima Bosch y el escándalo en Miss Universo: controversia por la corona y presuntos vínculos ilícitos

El universo de los certámenes de belleza también quedó marcado por la controversia tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 para México.

Apenas se anunció su triunfo, surgieron sospechas sobre un posible arreglo impulsado por el presidente del certamen, Raúl Rocha, lo que derivó en una investigación oficial a cargo de la Fiscalía General de la República.

Según las indagaciones, Rocha habría estado involucrado con redes de huachicol, lo que añadió un componente judicial de alto impacto a la polémica. El inicio de la investigación penal sobre los presuntos vínculos ilícitos del directivo convirtió el certamen en uno de los temas más discutidos del año.

El caso de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 generó polémica por supuestos arreglos y vinculaciones ilícitas de Raúl Rocha, presidente del certamen. Crédito: (TikTok/@mumx2025fatimabosch)

Los casos de 2025 reflejaron cómo la vida privada de figuras públicas puede quedar expuesta en los tribunales y en la opinión pública, mientras tanto, los procesos legales avanzan bajo la mirada constante de los medios y la sociedad.

